النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وصف المواجهة أمام السد بالصعبة.. فيتوريا: تتحدثون عن تراجع مستوى النصر ونسيتم الأرقام؟!

وصف فيتوريا، مدرب فريق النصر، المواجهة غدًا أمام السد القطري في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا بالصعبة، وقال: "المباراة غدًا ستكون من نصيب الفريق الذي سيهتم بالتفاصيل أكثر".

وأضاف: "في الموسم الماضي لم أصرح بأن آسيا ليست هدفًا لنا، بل يجب أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز".

وتطرق لمستوى الفريق المتراجع في الدوري المحلي، وقال: "لا يوجد فريق في العالم يستمر محافظًا على قمة مستواه؛ تمرُّ لحظات جيدة وسيئة على كل فريق".

وأضاف: "الجميع يتحدث عن تراجع في المستوى؛ وهذا لأننا لم ننتصر، ولكن الصحيح أننا سددنا 26 تسديدة، وأهدرنا عشر فرص محققة في آخر مباراتين، ولو سُجلت لما تحدثنا عن هبوط المستوى".

وعن اختيار الأجانب لدوري أبطال آسيا قال: "الأكيد أنني أتحمل هذا الاختيار، ولكن لا تحملوني ذلك فقط وقت الخسارة".

وأضاف: "من يتحدث لا يملك المعلومات كافة عن اللاعبين، وحينما تجبَر على اختيار ثلاثة لاعبين يجب أن يكون اختيارك صحيحًا".

مدرب فريق النصر السد دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وصف المواجهة أمام السد بالصعبة.. فيتوريا: تتحدثون عن تراجع مستوى النصر ونسيتم الأرقام؟!
سبق

وصف فيتوريا، مدرب فريق النصر، المواجهة غدًا أمام السد القطري في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا بالصعبة، وقال: "المباراة غدًا ستكون من نصيب الفريق الذي سيهتم بالتفاصيل أكثر".

وأضاف: "في الموسم الماضي لم أصرح بأن آسيا ليست هدفًا لنا، بل يجب أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز".

وتطرق لمستوى الفريق المتراجع في الدوري المحلي، وقال: "لا يوجد فريق في العالم يستمر محافظًا على قمة مستواه؛ تمرُّ لحظات جيدة وسيئة على كل فريق".

وأضاف: "الجميع يتحدث عن تراجع في المستوى؛ وهذا لأننا لم ننتصر، ولكن الصحيح أننا سددنا 26 تسديدة، وأهدرنا عشر فرص محققة في آخر مباراتين، ولو سُجلت لما تحدثنا عن هبوط المستوى".

وعن اختيار الأجانب لدوري أبطال آسيا قال: "الأكيد أنني أتحمل هذا الاختيار، ولكن لا تحملوني ذلك فقط وقت الخسارة".

وأضاف: "من يتحدث لا يملك المعلومات كافة عن اللاعبين، وحينما تجبَر على اختيار ثلاثة لاعبين يجب أن يكون اختيارك صحيحًا".

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
08:38 PM

وصف المواجهة أمام السد بالصعبة.. فيتوريا: تتحدثون عن تراجع مستوى النصر ونسيتم الأرقام؟!

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
468

وصف فيتوريا، مدرب فريق النصر، المواجهة غدًا أمام السد القطري في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا بالصعبة، وقال: "المباراة غدًا ستكون من نصيب الفريق الذي سيهتم بالتفاصيل أكثر".

وأضاف: "في الموسم الماضي لم أصرح بأن آسيا ليست هدفًا لنا، بل يجب أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز".

وتطرق لمستوى الفريق المتراجع في الدوري المحلي، وقال: "لا يوجد فريق في العالم يستمر محافظًا على قمة مستواه؛ تمرُّ لحظات جيدة وسيئة على كل فريق".

وأضاف: "الجميع يتحدث عن تراجع في المستوى؛ وهذا لأننا لم ننتصر، ولكن الصحيح أننا سددنا 26 تسديدة، وأهدرنا عشر فرص محققة في آخر مباراتين، ولو سُجلت لما تحدثنا عن هبوط المستوى".

وعن اختيار الأجانب لدوري أبطال آسيا قال: "الأكيد أنني أتحمل هذا الاختيار، ولكن لا تحملوني ذلك فقط وقت الخسارة".

وأضاف: "من يتحدث لا يملك المعلومات كافة عن اللاعبين، وحينما تجبَر على اختيار ثلاثة لاعبين يجب أن يكون اختيارك صحيحًا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,478
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,241
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,109
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,597

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة