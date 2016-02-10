وصف المواجهة أمام السد بالصعبة.. فيتوريا: تتحدثون عن تراجع مستوى النصر ونسيتم الأرقام؟!

وصف فيتوريا، مدرب فريق النصر، المواجهة غدًا أمام السد القطري في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا بالصعبة، وقال: "المباراة غدًا ستكون من نصيب الفريق الذي سيهتم بالتفاصيل أكثر".

وأضاف: "في الموسم الماضي لم أصرح بأن آسيا ليست هدفًا لنا، بل يجب أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز".

وتطرق لمستوى الفريق المتراجع في الدوري المحلي، وقال: "لا يوجد فريق في العالم يستمر محافظًا على قمة مستواه؛ تمرُّ لحظات جيدة وسيئة على كل فريق".

وأضاف: "الجميع يتحدث عن تراجع في المستوى؛ وهذا لأننا لم ننتصر، ولكن الصحيح أننا سددنا 26 تسديدة، وأهدرنا عشر فرص محققة في آخر مباراتين، ولو سُجلت لما تحدثنا عن هبوط المستوى".

وعن اختيار الأجانب لدوري أبطال آسيا قال: "الأكيد أنني أتحمل هذا الاختيار، ولكن لا تحملوني ذلك فقط وقت الخسارة".

وأضاف: "من يتحدث لا يملك المعلومات كافة عن اللاعبين، وحينما تجبَر على اختيار ثلاثة لاعبين يجب أن يكون اختيارك صحيحًا".