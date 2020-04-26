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حبس شهر وغرامة عقوبة المُجاهرة بالإفطار خلال رمضان بالإمارات

مع أحقية وزير الداخلية بإغلاق بعض المحلات نهارًا بالتنسيق مع البلديات

حدد قانونيون بالإمارات "عقوبة المُجاهرة بالإفطار في شهر رمضان المبارك، بالحبس مدة لا تزيد على شهر، أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم؛ تطبيقًا لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1978".

وبيّن القانونيون أن المادة 313 من قانون العقوبات، تنص على أنه "يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفيْ درهم، كل مَن جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، وكل مَن أجبر أو حرّض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز إغلاق المحل العام الذي يُستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز شهرًا".

ووفقًا لموقع "24" الإماراتي، أوضحوا أن القانون في مادته رقم 314 "يعطي وزير الداخلية الحق في إغلاق ما يراه من محال في نهار رمضان؛ منعًا للمجاهرة بالإفطار بالتنسيق مع البلديات المختصة، ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل إذا خالف القرار بالعقوبة السابقة أي الحبس شهرًا أو الغرامة ألفيْ درهم".

الإمارات شهر رمضان

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حبس شهر وغرامة عقوبة المُجاهرة بالإفطار خلال رمضان بالإمارات
سبق

حدد قانونيون بالإمارات "عقوبة المُجاهرة بالإفطار في شهر رمضان المبارك، بالحبس مدة لا تزيد على شهر، أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم؛ تطبيقًا لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1978".

وبيّن القانونيون أن المادة 313 من قانون العقوبات، تنص على أنه "يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفيْ درهم، كل مَن جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، وكل مَن أجبر أو حرّض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز إغلاق المحل العام الذي يُستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز شهرًا".

ووفقًا لموقع "24" الإماراتي، أوضحوا أن القانون في مادته رقم 314 "يعطي وزير الداخلية الحق في إغلاق ما يراه من محال في نهار رمضان؛ منعًا للمجاهرة بالإفطار بالتنسيق مع البلديات المختصة، ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل إذا خالف القرار بالعقوبة السابقة أي الحبس شهرًا أو الغرامة ألفيْ درهم".

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:09 AM

حبس شهر وغرامة عقوبة المُجاهرة بالإفطار خلال رمضان بالإمارات

مع أحقية وزير الداخلية بإغلاق بعض المحلات نهارًا بالتنسيق مع البلديات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد قانونيون بالإمارات "عقوبة المُجاهرة بالإفطار في شهر رمضان المبارك، بالحبس مدة لا تزيد على شهر، أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم؛ تطبيقًا لقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1978".

وبيّن القانونيون أن المادة 313 من قانون العقوبات، تنص على أنه "يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفيْ درهم، كل مَن جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، وكل مَن أجبر أو حرّض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز إغلاق المحل العام الذي يُستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز شهرًا".

ووفقًا لموقع "24" الإماراتي، أوضحوا أن القانون في مادته رقم 314 "يعطي وزير الداخلية الحق في إغلاق ما يراه من محال في نهار رمضان؛ منعًا للمجاهرة بالإفطار بالتنسيق مع البلديات المختصة، ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل إذا خالف القرار بالعقوبة السابقة أي الحبس شهرًا أو الغرامة ألفيْ درهم".

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