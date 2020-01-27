وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ01:30 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19:00 من مساء الاثنين.

"الأرصاد" تنبه نجران بعوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-27 أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ01:30 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19:00 من مساء الاثنين.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441 01:59 AM

"الأرصاد" تنبه نجران بعوالق ترابية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية تشمل الحالة خباش وشرورة ويدمة.. وتستمر حتى مساء الاثنين





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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة نجران حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران ويدمة، وتبدأ الساعة الـ01:30 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ19:00 من مساء الاثنين.