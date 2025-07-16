النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "سعود بن طلال" يسلم فللاً جاهزة للمستفيدين في "إسكان تبوك"

اطلع على مكوناتها ذات الغرف الخمس.. خدمات متكاملة وسعادة للمستلمين

سلّم وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس، عدداً من الفلل السكنية للمستفيدين في مشروع "إسكان تبوك" للوحدات السكنية الجاهزة.

واطلع الأمير سعود، عبر جولة ميدانية برفقة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي، على مكونات الوحدة من الداخل والمكونة من طابقين ذات الغرف الخمس بمنافعها.

وعبّر عدد من المستفيدين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان تبوك الذي يوفر 901 وحدة سكنية جاهزة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة والمتضمنة جامعاً كبيراً و4 مساجد وموقعاً خاصاً للتعليم وموقعاً آخر لوزارة الصحة.

الأمير سعود بن طلال وزارة الإسكان تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "سعود بن طلال" يسلم فللاً جاهزة للمستفيدين في "إسكان تبوك"
سبق

سلّم وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس، عدداً من الفلل السكنية للمستفيدين في مشروع "إسكان تبوك" للوحدات السكنية الجاهزة.

واطلع الأمير سعود، عبر جولة ميدانية برفقة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي، على مكونات الوحدة من الداخل والمكونة من طابقين ذات الغرف الخمس بمنافعها.

وعبّر عدد من المستفيدين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان تبوك الذي يوفر 901 وحدة سكنية جاهزة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة والمتضمنة جامعاً كبيراً و4 مساجد وموقعاً خاصاً للتعليم وموقعاً آخر لوزارة الصحة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
12:20 PM

شاهد.. "سعود بن طلال" يسلم فللاً جاهزة للمستفيدين في "إسكان تبوك"

اطلع على مكوناتها ذات الغرف الخمس.. خدمات متكاملة وسعادة للمستلمين

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,537

سلّم وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس، عدداً من الفلل السكنية للمستفيدين في مشروع "إسكان تبوك" للوحدات السكنية الجاهزة.

واطلع الأمير سعود، عبر جولة ميدانية برفقة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي، على مكونات الوحدة من الداخل والمكونة من طابقين ذات الغرف الخمس بمنافعها.

وعبّر عدد من المستفيدين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان تبوك الذي يوفر 901 وحدة سكنية جاهزة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة والمتضمنة جامعاً كبيراً و4 مساجد وموقعاً خاصاً للتعليم وموقعاً آخر لوزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,226
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,905
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,081

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة