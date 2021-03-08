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"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد"

تُعنى بفن الخطابة والإلقاء كونه أحد مهارات القرن الحادي والعشرين

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مؤخراً، مسابقة "الكلمة المؤثرة" لأبنائها الطلبة، والتي تُعنى بفن الخطابة والإلقاء عن "بــعد".

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات أميرالمنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باعتماد توصية اللجنة التعليمية الثقافية الاجتماعية المنبثقة من مجلس المنطقة والمتضمنة تفعيل أنشطة وبرامج الخطابة والإلقاء، وذلك ضمن خطة الفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

ودعا مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور سامي العتيبي، جميع مكاتب التعليم بالتأكيد على المدارس التابعة لها للمرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية منها بقطاعيها البنين والبنات؛ لحث أبنائهم الطلبة بالمشاركة في المسابقة التي أطلقتها إدارة تعليم المنطقة مؤخراً بعنوان "الكلمة المؤثرة"، وذلك وفق الضوابط والجدول الزمني ومعايير المسابقة المعلنة في التعميم المرسل.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن هذه المسابقة تاتي حرصاً من قبل أمير المنطقة الشرقية على أهمية الخطابة كونها أحد مهارات القرن الحادي والعشرين التي تعد الشباب ليصبحوا قادة المستقبل، مشيراً في ذات الوقت إلى أبرز مواضيع المسابقة والتي منها: نحو عالم افتراضي عالمي، بين الأصالة والعالمية، مهارات القرن الحادي والعشرين.

ونبه "الباحص" أن مدة الإلقاء لا تقل عن دقيقتين ولا تزيد عن خمس دقائق، مضيفًا أنه يسمح عمل المونتاج واستخدام السنوغرافيا، مبيناً أن من أبرز أهداف المسابقة هو تعويد الشباب على الإلقاء أمام الآخرين وكسر حاجز الهيبة والرهبة عند الحديث، إضافة إلى شغل أوقات الشباب بما ينفعهم من خلال مطالعة الكتب المختلفة والبحث العلمي، مما يساهم في رفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.

الإدارة العامة للتعليم المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد"
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مؤخراً، مسابقة "الكلمة المؤثرة" لأبنائها الطلبة، والتي تُعنى بفن الخطابة والإلقاء عن "بــعد".

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات أميرالمنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باعتماد توصية اللجنة التعليمية الثقافية الاجتماعية المنبثقة من مجلس المنطقة والمتضمنة تفعيل أنشطة وبرامج الخطابة والإلقاء، وذلك ضمن خطة الفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

ودعا مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور سامي العتيبي، جميع مكاتب التعليم بالتأكيد على المدارس التابعة لها للمرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية منها بقطاعيها البنين والبنات؛ لحث أبنائهم الطلبة بالمشاركة في المسابقة التي أطلقتها إدارة تعليم المنطقة مؤخراً بعنوان "الكلمة المؤثرة"، وذلك وفق الضوابط والجدول الزمني ومعايير المسابقة المعلنة في التعميم المرسل.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن هذه المسابقة تاتي حرصاً من قبل أمير المنطقة الشرقية على أهمية الخطابة كونها أحد مهارات القرن الحادي والعشرين التي تعد الشباب ليصبحوا قادة المستقبل، مشيراً في ذات الوقت إلى أبرز مواضيع المسابقة والتي منها: نحو عالم افتراضي عالمي، بين الأصالة والعالمية، مهارات القرن الحادي والعشرين.

ونبه "الباحص" أن مدة الإلقاء لا تقل عن دقيقتين ولا تزيد عن خمس دقائق، مضيفًا أنه يسمح عمل المونتاج واستخدام السنوغرافيا، مبيناً أن من أبرز أهداف المسابقة هو تعويد الشباب على الإلقاء أمام الآخرين وكسر حاجز الهيبة والرهبة عند الحديث، إضافة إلى شغل أوقات الشباب بما ينفعهم من خلال مطالعة الكتب المختلفة والبحث العلمي، مما يساهم في رفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
03:00 PM

"تعليم الشرقية" يطلق مبادرة "الكلمة المؤثرة" "عن بعد"

تُعنى بفن الخطابة والإلقاء كونه أحد مهارات القرن الحادي والعشرين

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عبدالله السالم - الدمام
0
173

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مؤخراً، مسابقة "الكلمة المؤثرة" لأبنائها الطلبة، والتي تُعنى بفن الخطابة والإلقاء عن "بــعد".

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات أميرالمنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، باعتماد توصية اللجنة التعليمية الثقافية الاجتماعية المنبثقة من مجلس المنطقة والمتضمنة تفعيل أنشطة وبرامج الخطابة والإلقاء، وذلك ضمن خطة الفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

ودعا مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور سامي العتيبي، جميع مكاتب التعليم بالتأكيد على المدارس التابعة لها للمرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية منها بقطاعيها البنين والبنات؛ لحث أبنائهم الطلبة بالمشاركة في المسابقة التي أطلقتها إدارة تعليم المنطقة مؤخراً بعنوان "الكلمة المؤثرة"، وذلك وفق الضوابط والجدول الزمني ومعايير المسابقة المعلنة في التعميم المرسل.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أن هذه المسابقة تاتي حرصاً من قبل أمير المنطقة الشرقية على أهمية الخطابة كونها أحد مهارات القرن الحادي والعشرين التي تعد الشباب ليصبحوا قادة المستقبل، مشيراً في ذات الوقت إلى أبرز مواضيع المسابقة والتي منها: نحو عالم افتراضي عالمي، بين الأصالة والعالمية، مهارات القرن الحادي والعشرين.

ونبه "الباحص" أن مدة الإلقاء لا تقل عن دقيقتين ولا تزيد عن خمس دقائق، مضيفًا أنه يسمح عمل المونتاج واستخدام السنوغرافيا، مبيناً أن من أبرز أهداف المسابقة هو تعويد الشباب على الإلقاء أمام الآخرين وكسر حاجز الهيبة والرهبة عند الحديث، إضافة إلى شغل أوقات الشباب بما ينفعهم من خلال مطالعة الكتب المختلفة والبحث العلمي، مما يساهم في رفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.

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