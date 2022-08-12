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معلومات خاطئة عن كورونا.. "فيسبوك" يحذف 7 ملايين مشاركة في 3 أشهر

خلال الربع الثاني من العام الحالي.. وقال: يمكن أن تمثل خطورة على صحة الناس

حذف موقع "فيسبوك" أكثر من 7 ملايين مشاركة خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ بسبب احتوائها على معلومات غير صحيحة عن فيروس كورونا المستجد، ويمكن أن تمثل خطورة على صحة الناس.

كما وضع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر علامات تحذير على حوالى 98 مليون مشاركة تحتوي على معلومات مشكوك فيها، لكنها أقل خطورة عن الفيروس؛ بحسب ما ذكره جاي روزين، نائب رئيس شركة "فيسبوك".

وتُواجه شبكة "فيسبوك" ضغوطًا متزايدة لتقليل المعلومات المزيفة على منصتها؛ حيث اتخذت موقفًا أشد صرامة بشأن مراقبة المحتوى خلال الشهور الأخيرة.

ووفق "روسيا اليوم"، حذفت شبكة "فيسبوك" مؤخرًا مشاركة من صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب احتوائها على بيانات غير صحيحة عن جائحة كورونا.

من جهة أخرى، ذكرت شركة "فيسبوك" أنها لا تسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يعلنون عن العنف، أو ينخرطون في أعمال عنف، بالتواجد على منصتها، كما أكدت أنها لا تسمح بنشر المحتوى الذي يشيد أو يدعم أو يمثل الأفراد أو الجماعات المتورطة في نشاط إرهابي أو كراهية منظمة.

وذكرت شركة "فيسبوك" في رسالة عبر الإنترنت أنه "في حين تحسنت تكنولوجيا تحديد حذف المحتوى المخالف للقواعد لدينا؛ ما زالت هناك مناطق نعتمد فيها على الناس في كل من المراجعة وتطوير تقنياتنا".

موقع فيسبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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معلومات خاطئة عن كورونا.. "فيسبوك" يحذف 7 ملايين مشاركة في 3 أشهر
سبق

حذف موقع "فيسبوك" أكثر من 7 ملايين مشاركة خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ بسبب احتوائها على معلومات غير صحيحة عن فيروس كورونا المستجد، ويمكن أن تمثل خطورة على صحة الناس.

كما وضع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر علامات تحذير على حوالى 98 مليون مشاركة تحتوي على معلومات مشكوك فيها، لكنها أقل خطورة عن الفيروس؛ بحسب ما ذكره جاي روزين، نائب رئيس شركة "فيسبوك".

وتُواجه شبكة "فيسبوك" ضغوطًا متزايدة لتقليل المعلومات المزيفة على منصتها؛ حيث اتخذت موقفًا أشد صرامة بشأن مراقبة المحتوى خلال الشهور الأخيرة.

ووفق "روسيا اليوم"، حذفت شبكة "فيسبوك" مؤخرًا مشاركة من صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب احتوائها على بيانات غير صحيحة عن جائحة كورونا.

من جهة أخرى، ذكرت شركة "فيسبوك" أنها لا تسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يعلنون عن العنف، أو ينخرطون في أعمال عنف، بالتواجد على منصتها، كما أكدت أنها لا تسمح بنشر المحتوى الذي يشيد أو يدعم أو يمثل الأفراد أو الجماعات المتورطة في نشاط إرهابي أو كراهية منظمة.

وذكرت شركة "فيسبوك" في رسالة عبر الإنترنت أنه "في حين تحسنت تكنولوجيا تحديد حذف المحتوى المخالف للقواعد لدينا؛ ما زالت هناك مناطق نعتمد فيها على الناس في كل من المراجعة وتطوير تقنياتنا".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
09:15 AM

معلومات خاطئة عن كورونا.. "فيسبوك" يحذف 7 ملايين مشاركة في 3 أشهر

خلال الربع الثاني من العام الحالي.. وقال: يمكن أن تمثل خطورة على صحة الناس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذف موقع "فيسبوك" أكثر من 7 ملايين مشاركة خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ بسبب احتوائها على معلومات غير صحيحة عن فيروس كورونا المستجد، ويمكن أن تمثل خطورة على صحة الناس.

كما وضع موقع التواصل الاجتماعي الأشهر علامات تحذير على حوالى 98 مليون مشاركة تحتوي على معلومات مشكوك فيها، لكنها أقل خطورة عن الفيروس؛ بحسب ما ذكره جاي روزين، نائب رئيس شركة "فيسبوك".

وتُواجه شبكة "فيسبوك" ضغوطًا متزايدة لتقليل المعلومات المزيفة على منصتها؛ حيث اتخذت موقفًا أشد صرامة بشأن مراقبة المحتوى خلال الشهور الأخيرة.

ووفق "روسيا اليوم"، حذفت شبكة "فيسبوك" مؤخرًا مشاركة من صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بسبب احتوائها على بيانات غير صحيحة عن جائحة كورونا.

من جهة أخرى، ذكرت شركة "فيسبوك" أنها لا تسمح للمنظمات أو الأفراد الذين يعلنون عن العنف، أو ينخرطون في أعمال عنف، بالتواجد على منصتها، كما أكدت أنها لا تسمح بنشر المحتوى الذي يشيد أو يدعم أو يمثل الأفراد أو الجماعات المتورطة في نشاط إرهابي أو كراهية منظمة.

وذكرت شركة "فيسبوك" في رسالة عبر الإنترنت أنه "في حين تحسنت تكنولوجيا تحديد حذف المحتوى المخالف للقواعد لدينا؛ ما زالت هناك مناطق نعتمد فيها على الناس في كل من المراجعة وتطوير تقنياتنا".

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