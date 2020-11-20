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كورونا في تونس.. 1223 إصابة جديدة و70 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت تونس 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 84995 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2611 حالة وفاة.

تونس فيروس كورونا الجديد

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كورونا في تونس.. 1223 إصابة جديدة و70 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 84995 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2611 حالة وفاة.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
02:38 PM

كورونا في تونس.. 1223 إصابة جديدة و70 حالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تونس 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و70 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 84995 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2611 حالة وفاة.

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