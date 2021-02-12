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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة .

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة .

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:41 AM

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة .

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

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