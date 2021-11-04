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"الزكاة والضريبة والجمارك": 30 يومًا متبقية على تطبيق الفوترة الإلكترونية

دعت المكلفين للمسارعة للاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى، والمتبقي عليها 30 يومًا؛ حيث ستدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر، عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.

كما تتضمن المتطلبات التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافة إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاعُ على القائمة الاسترشادية غير الملزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، التي نشرت سابقًا في الموقع الإلكتروني للهيئة؛ وذلك من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً أنه لا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم؛ وإنما يُعد المكلف نظاميًّا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية "فاتورة"؛ وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال "19993"، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر "@zatca_Care" أو من خلال البريد الإلكتروني "info@zatca.gov.sa"، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني "zatca.gov.sa".

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"الزكاة والضريبة والجمارك": 30 يومًا متبقية على تطبيق الفوترة الإلكترونية
سبق

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى، والمتبقي عليها 30 يومًا؛ حيث ستدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر، عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.

كما تتضمن المتطلبات التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافة إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاعُ على القائمة الاسترشادية غير الملزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، التي نشرت سابقًا في الموقع الإلكتروني للهيئة؛ وذلك من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً أنه لا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم؛ وإنما يُعد المكلف نظاميًّا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية "فاتورة"؛ وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال "19993"، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر "@zatca_Care" أو من خلال البريد الإلكتروني "info@zatca.gov.sa"، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني "zatca.gov.sa".

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
12:44 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك": 30 يومًا متبقية على تطبيق الفوترة الإلكترونية

دعت المكلفين للمسارعة للاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مكلفيها الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، إلى المسارعة في الاستعداد اللازم لتهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى، والمتبقي عليها 30 يومًا؛ حيث ستدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الهيئة أن متطلبات الالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية تتمثل في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر، عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها.

كما تتضمن المتطلبات التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، إضافة إلى التأكد من تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المصدر.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاعُ على القائمة الاسترشادية غير الملزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، التي نشرت سابقًا في الموقع الإلكتروني للهيئة؛ وذلك من أجل اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، مؤكدةً أنه لا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم؛ وإنما يُعد المكلف نظاميًّا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية باستخدام أي حل تقني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية "فاتورة"؛ وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال "19993"، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر "@zatca_Care" أو من خلال البريد الإلكتروني "info@zatca.gov.sa"، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني "zatca.gov.sa".

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