النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً وإبعاد غير السعوديين

"استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال

607 جولات ميدانية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع

فرع "الإسلامية": شملت مخالفات "الكمامة" و"السجادة" و"التباعد الجسدي"

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، خلال الأسبوع الماضي، (607) جولات ميدانية على مساجد مدينة تبوك ومحافظات المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالعزيز بن صالح الشمري؛ أنه جرى رصد (324) مخالفة، شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار سجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار الجولات للحفاظ على صحة المصلين، والاستمرار في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
607 جولات ميدانية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع
سبق

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، خلال الأسبوع الماضي، (607) جولات ميدانية على مساجد مدينة تبوك ومحافظات المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالعزيز بن صالح الشمري؛ أنه جرى رصد (324) مخالفة، شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار سجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار الجولات للحفاظ على صحة المصلين، والاستمرار في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
09:54 AM

607 جولات ميدانية ترصد 324 مخالفة بجوامع ومساجد تبوك خلال أسبوع

فرع "الإسلامية": شملت مخالفات "الكمامة" و"السجادة" و"التباعد الجسدي"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
435

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، خلال الأسبوع الماضي، (607) جولات ميدانية على مساجد مدينة تبوك ومحافظات المنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع عبدالعزيز بن صالح الشمري؛ أنه جرى رصد (324) مخالفة، شملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار سجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، مؤكداً استمرار الجولات للحفاظ على صحة المصلين، والاستمرار في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,607
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,974

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة