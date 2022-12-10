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‏أمير ⁧الحدود الشمالية⁩ يوجه بلدية ⁧‫طريف⁩ برفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع

ي جولة تفقدية مفاجئة شملت مستشفى المحافظة ومركز حزم الجلاميد‏

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم , أحياء وشوارع محافظة طريف في جولة ميدانية .
وتجول داخل الأحياء ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهًا سموه رئيس بلدية المحافظة بالمتابعة المستمرة ورفع مستوى النظافة والعمل على إنارة الشوارع وتأهيلها بشكل مناسب والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي .

ووقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى محافظة طريف في إطار جولة سموه التفقدية للمحافظة, مستمعًا لشرح مفصل من مدير المستشفى عما يضمه المستشفى من أقسام وأجهزة طبية حديثة .

ووجّه خلال الزيارة إدارة المستشفى بأهمية العمل الجاد والمخلص لتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة والزائرين لها على مدار العام, سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

كما تفقد الخدمات البلدية والخدمية في مركز حزم الجلاميد, مشددًا على أهمية العمل على تجاوز جميع السلبيات ومعالجة ملاحظات المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة على وجه السرعة وبما يضمن تقديم الخدمات على النحو المناسب.

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‏أمير ⁧الحدود الشمالية⁩ يوجه بلدية ⁧‫طريف⁩ برفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع
سبق

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم , أحياء وشوارع محافظة طريف في جولة ميدانية .
وتجول داخل الأحياء ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهًا سموه رئيس بلدية المحافظة بالمتابعة المستمرة ورفع مستوى النظافة والعمل على إنارة الشوارع وتأهيلها بشكل مناسب والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي .

ووقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى محافظة طريف في إطار جولة سموه التفقدية للمحافظة, مستمعًا لشرح مفصل من مدير المستشفى عما يضمه المستشفى من أقسام وأجهزة طبية حديثة .

ووجّه خلال الزيارة إدارة المستشفى بأهمية العمل الجاد والمخلص لتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة والزائرين لها على مدار العام, سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

كما تفقد الخدمات البلدية والخدمية في مركز حزم الجلاميد, مشددًا على أهمية العمل على تجاوز جميع السلبيات ومعالجة ملاحظات المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة على وجه السرعة وبما يضمن تقديم الخدمات على النحو المناسب.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
09:13 PM

‏أمير ⁧الحدود الشمالية⁩ يوجه بلدية ⁧‫طريف⁩ برفع مستوى النظافة وتأهيل الشوارع

ي جولة تفقدية مفاجئة شملت مستشفى المحافظة ومركز حزم الجلاميد‏

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أحمد البراهيم - عرعر
0
153

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم , أحياء وشوارع محافظة طريف في جولة ميدانية .
وتجول داخل الأحياء ووقف على بعض المشروعات الجاري تنفيذها، موجهًا سموه رئيس بلدية المحافظة بالمتابعة المستمرة ورفع مستوى النظافة والعمل على إنارة الشوارع وتأهيلها بشكل مناسب والعمل على تعزيز العمل الخدمي والبلدي .

ووقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مستشفى محافظة طريف في إطار جولة سموه التفقدية للمحافظة, مستمعًا لشرح مفصل من مدير المستشفى عما يضمه المستشفى من أقسام وأجهزة طبية حديثة .

ووجّه خلال الزيارة إدارة المستشفى بأهمية العمل الجاد والمخلص لتقديم كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة والزائرين لها على مدار العام, سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.

كما تفقد الخدمات البلدية والخدمية في مركز حزم الجلاميد, مشددًا على أهمية العمل على تجاوز جميع السلبيات ومعالجة ملاحظات المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة على وجه السرعة وبما يضمن تقديم الخدمات على النحو المناسب.

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