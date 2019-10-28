النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حوادث الكراهية: ثمانيني فرنسي يُطلق النار على مسجد.. والشرطة تعتقله

في مدينة بيون جنوبي البلاد.. وأدى لوقوع جريحَيْن

تمكَّنت السلطات الفرنسية من توقيف شخص؛ أطلق النار على مسجد في مدينة بيون جنوبي البلاد؛ ما أدى لوقوع جريحَيْن.

ووفق ما ذكرته سكاي نيوز، فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن سيارة جرى إحراقها تزامنًا مع إطلاق النار على المسجد في منطقة "بيرينيس أتلانتيك".

وأكدت الشرطة أن مُطلق النار رجل مُسن في الرابعة والثمانين من عمره! وهو مرشح سابق عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في سنة 2015. وقد اعتُقل بالقرب من منزله بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير، يُعتقد أنه من عبوة بنزين، أُشعلت فيها النار بالقرب من المسجد.

إلى هذا، وفي غضون ذلك، لم تتضح ملابسات حادث إطلاق النار في البلد الأوروبي الذي سبق له أن سجَّل حوادث كراهية عدة.


مدينة بيون فرنسا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حوادث الكراهية: ثمانيني فرنسي يُطلق النار على مسجد.. والشرطة تعتقله
سبق

تمكَّنت السلطات الفرنسية من توقيف شخص؛ أطلق النار على مسجد في مدينة بيون جنوبي البلاد؛ ما أدى لوقوع جريحَيْن.

ووفق ما ذكرته سكاي نيوز، فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن سيارة جرى إحراقها تزامنًا مع إطلاق النار على المسجد في منطقة "بيرينيس أتلانتيك".

وأكدت الشرطة أن مُطلق النار رجل مُسن في الرابعة والثمانين من عمره! وهو مرشح سابق عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في سنة 2015. وقد اعتُقل بالقرب من منزله بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير، يُعتقد أنه من عبوة بنزين، أُشعلت فيها النار بالقرب من المسجد.

إلى هذا، وفي غضون ذلك، لم تتضح ملابسات حادث إطلاق النار في البلد الأوروبي الذي سبق له أن سجَّل حوادث كراهية عدة.


28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
08:17 PM

حوادث الكراهية: ثمانيني فرنسي يُطلق النار على مسجد.. والشرطة تعتقله

في مدينة بيون جنوبي البلاد.. وأدى لوقوع جريحَيْن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
3,964

تمكَّنت السلطات الفرنسية من توقيف شخص؛ أطلق النار على مسجد في مدينة بيون جنوبي البلاد؛ ما أدى لوقوع جريحَيْن.

ووفق ما ذكرته سكاي نيوز، فقد ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن سيارة جرى إحراقها تزامنًا مع إطلاق النار على المسجد في منطقة "بيرينيس أتلانتيك".

وأكدت الشرطة أن مُطلق النار رجل مُسن في الرابعة والثمانين من عمره! وهو مرشح سابق عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في سنة 2015. وقد اعتُقل بالقرب من منزله بعد الحادث الذي وقع خلاله انفجار صغير، يُعتقد أنه من عبوة بنزين، أُشعلت فيها النار بالقرب من المسجد.

إلى هذا، وفي غضون ذلك، لم تتضح ملابسات حادث إطلاق النار في البلد الأوروبي الذي سبق له أن سجَّل حوادث كراهية عدة.


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,984
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,710
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,165
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,328

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة