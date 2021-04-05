النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مشاط": بالإمكان لمن تجاوز 65 عامًا الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة

أكد أنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات التصاريح

أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط حول قرار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين الذي تم إصداره في وقت سابق من اليوم الاثنين.. خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" أنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان سيكون عليه تقديم طلب الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" وليس "اعتمرنا".

وقال "مشاط": سيتم تقسيم تصاريح العمرة خلال شهر رمضان، منها المخصصة للأشخاص الذين يخططون لأداء العمرة أو الصلاة خلال الشهر الكريم ويرغبون في حجز ذلك بشكل مسبق عبر التطبيق، ومجموعة من التصاريح يتم إصدارها أسبوعيًا، بالإضافة إلى مجموعة من التصاريح اليومية، والتي قد تتوافر نتيجة لإلغاء بعض التصاريح التي تم حجزها مسبقًا.

وأبان أنه سيتاح للشخص الحصول على تصريح لأداء عمرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، فيما سيكون بالإمكان أداء الصلاة في الحرمين عن طريق حجز عددٍ من الأيام خلال مرة واحدة في التطبيق.

وأضاف أن التصاريح لن تُمنح إلا للمحصنين، مؤكدًا أن المسنين فوق 65 عامًا ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيكون بإمكانهم الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة، وذلك من خلال الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا".

وبشأن الطاقة الاستيعابية، قال مشاط إنها سترتفع بما يتناسب مع الطاقة التشغيلية داخل المسجد الحرام، كما أكد أنه سوف يتم تعزيز جهود تعقيم الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال الشهر الكريم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مشاط": بالإمكان لمن تجاوز 65 عامًا الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة
سبق

أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط حول قرار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين الذي تم إصداره في وقت سابق من اليوم الاثنين.. خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" أنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان سيكون عليه تقديم طلب الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" وليس "اعتمرنا".

وقال "مشاط": سيتم تقسيم تصاريح العمرة خلال شهر رمضان، منها المخصصة للأشخاص الذين يخططون لأداء العمرة أو الصلاة خلال الشهر الكريم ويرغبون في حجز ذلك بشكل مسبق عبر التطبيق، ومجموعة من التصاريح يتم إصدارها أسبوعيًا، بالإضافة إلى مجموعة من التصاريح اليومية، والتي قد تتوافر نتيجة لإلغاء بعض التصاريح التي تم حجزها مسبقًا.

وأبان أنه سيتاح للشخص الحصول على تصريح لأداء عمرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، فيما سيكون بالإمكان أداء الصلاة في الحرمين عن طريق حجز عددٍ من الأيام خلال مرة واحدة في التطبيق.

وأضاف أن التصاريح لن تُمنح إلا للمحصنين، مؤكدًا أن المسنين فوق 65 عامًا ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيكون بإمكانهم الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة، وذلك من خلال الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا".

وبشأن الطاقة الاستيعابية، قال مشاط إنها سترتفع بما يتناسب مع الطاقة التشغيلية داخل المسجد الحرام، كما أكد أنه سوف يتم تعزيز جهود تعقيم الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال الشهر الكريم.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
11:48 PM

"مشاط": بالإمكان لمن تجاوز 65 عامًا الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة

أكد أنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات التصاريح

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
348

أوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط حول قرار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين للمحصنين الذي تم إصداره في وقت سابق من اليوم الاثنين.. خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية" أنه سيتم تحضير تطبيق "توكلنا" خلال الأيام المقبلة لاستقبال طلبات تصاريح أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن من يرغب في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان سيكون عليه تقديم طلب الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" وليس "اعتمرنا".

وقال "مشاط": سيتم تقسيم تصاريح العمرة خلال شهر رمضان، منها المخصصة للأشخاص الذين يخططون لأداء العمرة أو الصلاة خلال الشهر الكريم ويرغبون في حجز ذلك بشكل مسبق عبر التطبيق، ومجموعة من التصاريح يتم إصدارها أسبوعيًا، بالإضافة إلى مجموعة من التصاريح اليومية، والتي قد تتوافر نتيجة لإلغاء بعض التصاريح التي تم حجزها مسبقًا.

وأبان أنه سيتاح للشخص الحصول على تصريح لأداء عمرة واحدة فقط خلال شهر رمضان، فيما سيكون بالإمكان أداء الصلاة في الحرمين عن طريق حجز عددٍ من الأيام خلال مرة واحدة في التطبيق.

وأضاف أن التصاريح لن تُمنح إلا للمحصنين، مؤكدًا أن المسنين فوق 65 عامًا ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيكون بإمكانهم الحصول على تصاريح لأداء العمرة والصلاة، وذلك من خلال الحصول على تصريح عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا".

وبشأن الطاقة الاستيعابية، قال مشاط إنها سترتفع بما يتناسب مع الطاقة التشغيلية داخل المسجد الحرام، كما أكد أنه سوف يتم تعزيز جهود تعقيم الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال الشهر الكريم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,889
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,023
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,161

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة