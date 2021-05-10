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وضع خطير جداً.. إسرائيل تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف

فيما ناشد "سلهب" ملك الأردن بذل قصارى جهده لوقف الاعتداءات بـ"الأقصى"

صادرت القوات الإسرائيلية مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، بحسب "روسيا اليوم".

وتجددت المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

وأكد رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، أن الوضع في القدس الآن خطير جداً، حيث "حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب".

وناشد "سلهب" الملك الأردني عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لوقف هذه الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

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وضع خطير جداً.. إسرائيل تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف
سبق

صادرت القوات الإسرائيلية مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، بحسب "روسيا اليوم".

وتجددت المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

وأكد رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، أن الوضع في القدس الآن خطير جداً، حيث "حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب".

وناشد "سلهب" الملك الأردني عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لوقف هذه الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
01:21 PM

وضع خطير جداً.. إسرائيل تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف

فيما ناشد "سلهب" ملك الأردن بذل قصارى جهده لوقف الاعتداءات بـ"الأقصى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صادرت القوات الإسرائيلية مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، بحسب "روسيا اليوم".

وتجددت المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

وأكد رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، أن الوضع في القدس الآن خطير جداً، حيث "حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب".

وناشد "سلهب" الملك الأردني عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لوقف هذه الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

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