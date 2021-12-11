أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال 24 ساعة. وقال التحالف: تم تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار ومقتل 190 عنصرًا.

"التحالف": مقتل 190 حوثيًّا في مأرب خلال 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-11 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال 24 ساعة.



وقال التحالف: تم تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار ومقتل 190 عنصرًا.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 03:40 PM

اخر تعديل 12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 01:12 AM

"التحالف": مقتل 190 حوثيًّا في مأرب خلال 24 ساعة نفّذ 36 استهدافًا أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال 24 ساعة.



وقال التحالف: تم تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار ومقتل 190 عنصرًا.