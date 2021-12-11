"التحالف": مقتل 190 حوثيًّا في مأرب خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال 24 ساعة.
وقال التحالف: تم تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار ومقتل 190 عنصرًا.
"التحالف": مقتل 190 حوثيًّا في مأرب خلال 24 ساعة
نفّذ 36 استهدافًا أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال 24 ساعة.
وقال التحالف: تم تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار ومقتل 190 عنصرًا.
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"التحالف": مقتل 190 حوثيًّا في مأرب خلال 24 ساعةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-11
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال 24 ساعة.
11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
03:40 PM
اخر تعديل
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:12 AM
"التحالف": مقتل 190 حوثيًّا في مأرب خلال 24 ساعة
نفّذ 36 استهدافًا أسفرت عن تدمير 20 آلية عسكرية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 36 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في محافظة مأرب خلال 24 ساعة.
وقال التحالف: تم تدمير 20 آلية عسكرية ووحدات تحكم طائرة بدون طيار ومقتل 190 عنصرًا.
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