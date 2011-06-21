النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر قبل 10 أيام

بعد عمليات بحث مكثفة عنه

عُثر اليوم، على جثة الطفل الذي سقط في وادي الحائر بالرياض، قبل نحو 10 أيام.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية.

وكانت "سبق" قد نشرت سقوط طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في وادي الحائر بالقرب من مزاد تشاليح الحائر، أثناء تنزه ذويه بالقرب من الوادي، حيث سقط ابنهم، وحاول والده إنقاذه لكنه لم يستطع.

وفور تلقي فِرق الدفاع المدني بالرياض البلاغَ باشرت عمليات البحث عن الطفل، بمشاركة فريق إنجاد للبحث والإنقاذ.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية، طبقاً لـ الاخبارية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر قبل 10 أيام
سبق

عُثر اليوم، على جثة الطفل الذي سقط في وادي الحائر بالرياض، قبل نحو 10 أيام.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية.

وكانت "سبق" قد نشرت سقوط طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في وادي الحائر بالقرب من مزاد تشاليح الحائر، أثناء تنزه ذويه بالقرب من الوادي، حيث سقط ابنهم، وحاول والده إنقاذه لكنه لم يستطع.

وفور تلقي فِرق الدفاع المدني بالرياض البلاغَ باشرت عمليات البحث عن الطفل، بمشاركة فريق إنجاد للبحث والإنقاذ.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية، طبقاً لـ الاخبارية .

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
04:42 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
02:08 AM

العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر قبل 10 أيام

بعد عمليات بحث مكثفة عنه

A A A
ذياب الشمري - الرياض
9
24,549

عُثر اليوم، على جثة الطفل الذي سقط في وادي الحائر بالرياض، قبل نحو 10 أيام.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية.

وكانت "سبق" قد نشرت سقوط طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في وادي الحائر بالقرب من مزاد تشاليح الحائر، أثناء تنزه ذويه بالقرب من الوادي، حيث سقط ابنهم، وحاول والده إنقاذه لكنه لم يستطع.

وفور تلقي فِرق الدفاع المدني بالرياض البلاغَ باشرت عمليات البحث عن الطفل، بمشاركة فريق إنجاد للبحث والإنقاذ.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية، طبقاً لـ الاخبارية .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,169
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,922

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة