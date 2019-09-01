النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. محافظ شقراء يدشن انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة

لزيادة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم

تصوير - عبدالله جلي: دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ظهر اليوم، مشروع الطفولة المبكرة بالابتدائية الثانية بشقراء، مشيداً بالجهود المبذولة في سبيل إنجاح البرنامج.

حضر التدشين مدير "تعليم شقراء" الدكتور خالد الشبانة، ومدير مرور شقراء العقيد عبدالرحمن العصيمي، ومدير مكتب المالية بشقراء المهندس علي السبيعي، ومدير مكتب الأوقاف والمساجد بشقراء الشيخ عبدالعزيز الراشد، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، ومدير التأهيل الشامل خالد السيحاني، وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومنسوبي التعليم.

وقصّ محافظ شقراء شريط انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة؛ معلناً تدشين المشروع في مدارس المحافظة، ومثمّناً لإدارة التعليم الاستعداد الأمثل لانطلاق مشروع الطفولة المبكرة، والتنظيم والتجهيز والإعداد الجيد لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ويهدف مشروع الطفولة المبكرة، إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة الاستمرار الأمثل للفراغات والمساحات في المباني المدرسية للمرحلتين (رياض الأطفال، الابتدائية)، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وتوسيع فرص الالتحاق جغرافياً لمرحلة رياض الأطفال؛ لتشمل جميع مناطق المملكة، وتطوير إطار عملي لتوفير التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. محافظ شقراء يدشن انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة
سبق

تصوير - عبدالله جلي: دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ظهر اليوم، مشروع الطفولة المبكرة بالابتدائية الثانية بشقراء، مشيداً بالجهود المبذولة في سبيل إنجاح البرنامج.

حضر التدشين مدير "تعليم شقراء" الدكتور خالد الشبانة، ومدير مرور شقراء العقيد عبدالرحمن العصيمي، ومدير مكتب المالية بشقراء المهندس علي السبيعي، ومدير مكتب الأوقاف والمساجد بشقراء الشيخ عبدالعزيز الراشد، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، ومدير التأهيل الشامل خالد السيحاني، وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومنسوبي التعليم.

وقصّ محافظ شقراء شريط انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة؛ معلناً تدشين المشروع في مدارس المحافظة، ومثمّناً لإدارة التعليم الاستعداد الأمثل لانطلاق مشروع الطفولة المبكرة، والتنظيم والتجهيز والإعداد الجيد لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ويهدف مشروع الطفولة المبكرة، إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة الاستمرار الأمثل للفراغات والمساحات في المباني المدرسية للمرحلتين (رياض الأطفال، الابتدائية)، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وتوسيع فرص الالتحاق جغرافياً لمرحلة رياض الأطفال؛ لتشمل جميع مناطق المملكة، وتطوير إطار عملي لتوفير التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في المملكة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
04:56 PM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
05:11 PM

شاهد.. محافظ شقراء يدشن انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة

لزيادة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
31

تصوير - عبدالله جلي: دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ظهر اليوم، مشروع الطفولة المبكرة بالابتدائية الثانية بشقراء، مشيداً بالجهود المبذولة في سبيل إنجاح البرنامج.

حضر التدشين مدير "تعليم شقراء" الدكتور خالد الشبانة، ومدير مرور شقراء العقيد عبدالرحمن العصيمي، ومدير مكتب المالية بشقراء المهندس علي السبيعي، ومدير مكتب الأوقاف والمساجد بشقراء الشيخ عبدالعزيز الراشد، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، ومدير التأهيل الشامل خالد السيحاني، وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة ومنسوبي التعليم.

وقصّ محافظ شقراء شريط انطلاقة برنامج الطفولة المبكرة؛ معلناً تدشين المشروع في مدارس المحافظة، ومثمّناً لإدارة التعليم الاستعداد الأمثل لانطلاق مشروع الطفولة المبكرة، والتنظيم والتجهيز والإعداد الجيد لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

ويهدف مشروع الطفولة المبكرة، إلى زيادة فرص الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءة الاستمرار الأمثل للفراغات والمساحات في المباني المدرسية للمرحلتين (رياض الأطفال، الابتدائية)، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم، وتوسيع فرص الالتحاق جغرافياً لمرحلة رياض الأطفال؛ لتشمل جميع مناطق المملكة، وتطوير إطار عملي لتوفير التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة في المملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,731
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,322
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,254
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,602

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة