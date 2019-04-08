"السحيمي" يوجه بقصر جوائز التسنيدة على أبناء ينبع

تحفيزًا لهم للحفاظ على الفعالية كونها موروثًا شعبيًا خاصًا

وجّه محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اللجنة المنظمة لمهرجان التسنيدة بقصر المنافسة على جوائز التسنيدة في الأعوام القادمة على أبناء محافظة ينبع.

جاء ذلك دعمًا لأبناء محافظة ينبع وتحفيزًا لهم للحفاظ على فعالية التسنيدة كونها موروثاً شعبياً خاصاً بمحافظة ينبع، حيث تعتبر التسنيدة موروثًا تمت المحافظة عليه وتطويره هذا العام، بإضافة الفعاليات المناسبة لكافة شرائح المجتمع أشبال وسيدات وكبار السن.

وكانت محافظة ينبع قد احتفلت قبل أمس بمهرجان التسنيدة السنوي بمشاركة محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وأكثر من 2000 مشارك من مختلف الأعمار بدعم ورعاية من هيئة الترفيه.

وانطلقت فعالية الكبار من طريق ينبع النخل، إلى قرية المبارك بطول 13 كيلو مترًا، ورصدت للعشر الأوائل العديد من الجوائز القيمة.

فيما احتفلت المحافظة أمس الأول بأكبر فعالية نسائية في تاريخ المحافظة، بمشاركة أكثر من 1350 سيدة في فعالية التسنيدة؛ حيث انطلقت فعالية تسنيدة الزهور من كورنيش ينبع إلى المنطقة التاريخية سيرًا على الأقدام بمسافة 3 كيلومترات.