مسؤول روسي بارز يكشف تفاصيل زيارة بوتين التاريخية إلى السعودية الأسبوع المقبل

الدولتان تعتزمان توقيع 10 اتفاقيات بقيمة تزيد عن ملياري دولار

قال مسؤول روسي بارز اليوم إن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع عشر اتفاقيات بقيمة تزيد عن ملياري دولار، ومناقشة اتفاق إنتاج النفط الخاص بـ"تحالف أوبك+" الأسبوع المقبل خلال أول زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتأتي زيارة بوتين المقررة للرياض يوم الاثنين المقبل في الوقت الذي تتعاون فيه السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدرتين للنفط، للحد من الإنتاج العالمي للنفط منذ عام 2016.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادي، المعروف باسم صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف للصحفيين نقلاً عن وكالات عالمية: "هذه زيارة تاريخية سيتم مناقشة اتفاق أوبك+ أيضاً أثناء الاجتماعات".

وقال ديمترييف إن الدولتين المصدرتين للنفط تخططان لتوقيع 10 اتفاقيات أثناء أول زيارة لبوتين إلى السعودية منذ عام 2007 في قطاعات تشمل الزراعة والسكك الحديدية والأسمدة والبتروكيماويات.

وأضاف أن إحدى الصفقات قيمتها 700 مليون دولار، مشيراً إلى أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي سيعلن أيضاً عن استثمار مشترك مع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وقال ديمترييف إنه سيناقش عدداً من مشاريع البتروكيماويات خلال الزيارة، وإن موسكو تتعاون مع أرامكو في هذا الشأن.

وذكر أن روسيا والسعودية تعملان أيضاً على 25 مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار إلى جانب مشاريع أخرى جارية، دون أن يخوض في التفاصيل.

وأضاف قائلاً: "سنواصل السير قدماً، نعتقد أن العلاقات الإستراتيجية مع السعودية مهمة للغاية لأننا مهتمون باستقرار سوق النفط واستقرار المنطقة والدخول في استثمارات مشتركة كبيرة".