باحث في التاريخ والآثار: الدولة اهتمت بالتعليم وبالنواحي الصحية طوال العام وبكسوة الشتاء وتكافل الطلاب

وفَّرت الصيدليات المدرسية والإسعافات الأولية الصحية ودعمت المحتاجين والأيتام

قال الباحث في التاريخ والآثار عمر بن ناصر الأسمري إنه مع "ما تشهده بلادنا الحبيبة من موجات برد وتساقط الأمطار والثلوج تعيدنا الذاكرة للتعليم لعهد خالد مضى، إنه عهد المؤسس الموحد للمملكة العربية السعودية، الذي اهتم بالنواحي الصحية طوال العام، منها أوقات الشتاء خاصة؛ فتم إدراجها ضمن خطط مديرية المعارف العامة، ومنها -على سبيل المثال- القيام بالفحوصات الطبية، ومن ضمن تلك الخطط نشر الوعي وأساليب الوقاية".

وأضاف "الأسمري" بأن الخطط الدراسية والمناهج ١٣٤٥هـ/١٩٢٦م احتوت على مواد تهتم بالوعي الصحي، منها مادة مبادئ الصحة العامة. ومن تلك الأمثلة أن أمير الطائف والباحة محمد بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعه مسؤول الصحة، في شهر شعبان من عام ١٣٤٨هـ /١٩٣٠م، وفر أساليب التدفئة الجيدة للمدارس بسبب موجات الشتاء حفاظًا على سلامة التلاميذ من البرد، ووفرت مديرية المعارف الصيدليات المدرسية التي تحتوي على الإسعافات الأولية الصحية. وكذلك تُجمع أسماء الطلاب المحتاجين والأيتام، وتُصرف لهم مكافآت، ويتم العناية بهم بشكل مستمر، وتُعرف اليوم بكسوة الشتاء وتكافل التي تهتم بالطلاب طوال العام.

وقال "الأسمري": "عنيت المباني بمتابعة واهتمام من المؤسس، وعلى سبيل المثال متابعته واهتمامه ببناء مبنى مدرسة دار التوحيد بساحات متكاملة، وفصول مجهزة بتجهيزاتها، وسكن خاص للطلاب على مستوى عال ومناسب للظروف المناخية المختلفة، وجرى إنشاء المشروع عام ١٣٦٤هـ/١٩٤٥م، وأُقيم في حي قروى غرب الطائف الذي لا يزال مَعلمًا من المعالم التاريخية الشامخة، وأحد أهم المباني الأثرية للتعليم".

وأوضح "الأسمري" أن المؤسس اهتم بالتعليم اهتمامًا فائقًا لاستمرار التعليم في الظروف المناخية المختلفة كافة. واليوم في ظل جائحة كورونا أثبتت حكومتنا الرشيدة للعالم بقيادة وحنكة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمين محمد بن سلمان -حفظهما الله-، مهندس الرؤية، أن التعليم يلقى اهتمامًا كبيرًا ومتابعة، جعلت التعليم مستمرًّا في كل الأوقات والأزمات، وتوفير كل الخدمات والتجهيزات التي تضمن سير العملية التعليمية في مراحل التعليم كافة، مع جودته.