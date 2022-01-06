اللجنة القانونية بنادي الإبل تكشف ٧ حالات للعبث في الإبل الوضح

"الضباطي": حققنا أفضل الإنجازات بسلالات الإبل الصفر بمهرجان المؤسس العالمي

أعلنت اللجنة القانونية بنادي الإبل عن كشف ٧ حالات للعبث في الإبل الوضح بسيف الملك تم استبعادها نتيجة الحقن و٥ حالات تمطيط وقد استأنف أحد الملاك وتم نقض الحكم والسماح لناقته بالمشاركة .

من جانبه عبر صاطي بن منور الضباطي الحاصل على الرابع في شوط سيف الملك بلون الصفرعن رضاه بالمنافسة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وحصوله على مركز متقدم بهذا الشوط القوي.

وقال الضباطي: قدمنا الزين ونافسنا بمهرجان الملك المؤسس ورأينا قوة التنافس، ورغم ذلك تقدمنا بالمركز مقارنة بمشاركتنا الماضية ونحن نعتمد على الإنتاج والشراء، وتم ضم ١٥ فردية هذا العام بمبالغ عالية.

وبين أن المهرجان يعد أكبر مهرجانات الإبل في العالم، ونحن حصلنا على مركز يعد أفضل مراكز الإبل في المملكة والخليج بل والعالم، لأن أفضل السلالات موجودة بالمملكة، فالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها موروثنا الأصيل الإبل ودعمها الكبير. ونخص بالشكر سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان حفظه الله الذي سار بالمهرجان لهذه المكانة العالمية التي يفخر بها الجميع، حتى أصبح المهرجان بهذه القيمة والمكانة، كما نشكر نادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين على جهوده الكبيرة لتطوير المهرجان ونجاحه المتواصل وكلنا فخر واعتزاز بمهرجان المؤسس طيب الله ثراه.