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هيئة المهندسين: أكثر من 190 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية لشهر أغسطس

طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية بلغت 3345 طلبًا.. 8 آلاف تسجيل مهني

استفاد أكثر من 190 ألف زائر، من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الهيئة السعودية للمهندسين خلال شهر أغسطس 2021؛ إذ تقدم خدماتها الرقمية للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأعضاء والمهندسين والمهندسات والفنيين والمهتمين بالمجال الهندسي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس صالح العمر، أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين نحو تحول رقمي لإنجاز جميع معاملاتهم إلكترونيًّا، والتي تعكس جهودها المبذولة في سبيل تحقيق رضا العملاء من مستوى الخدمات الرقمية المتكاملة، إضافة إلى قنوات التواصل التي تُمكّنهم من الحصول على الخدمة ومتابعتها بشكل أسرع دون الحاجة للحضور إلى مقرها.

وبيّن أن عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية بلغ 3345 طلبًا تَضمنت فتح وتجديد مكتب هندسي؛ بينما تَلَقّت الهيئة أكثر من 8 آلاف طلب تسجيل مهني، وتجديد عضوية في نظام الاعتماد المهني، كما وفرت أكثر من 5 ملايين ريال، إجمالي توفير الأعضاء من مجموعة برامج منافع العضوية.

وأفاد بأن الهيئة أطلقت 19 برنامجًا تدريبيًّا مدعومًا لأعضائها في عدد من التخصصات الهندسية والفنية، استفاد منها 2770 متدربًا؛ مشيرًا إلى أن تأثير المحاضرات المهنية والمبادرات والفعاليات -عن بُعد- حققت أكثر من 6 آلاف مشاهدة؛ مبينًا أن الهيئة ممثلةً في إدارة الرقابة والتفتيش، نفّذت 40 جولة ميدانية رقابية على المنشآت الهندسية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق "نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية" حول المملكة، كما استقبلت الهيئة ما يزيد على 10 آلاف اتصال للإجابة على الأسئلة والاستفسارات تنوعت بين مختلف الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي.

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هيئة المهندسين: أكثر من 190 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية لشهر أغسطس
سبق

استفاد أكثر من 190 ألف زائر، من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الهيئة السعودية للمهندسين خلال شهر أغسطس 2021؛ إذ تقدم خدماتها الرقمية للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأعضاء والمهندسين والمهندسات والفنيين والمهتمين بالمجال الهندسي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس صالح العمر، أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين نحو تحول رقمي لإنجاز جميع معاملاتهم إلكترونيًّا، والتي تعكس جهودها المبذولة في سبيل تحقيق رضا العملاء من مستوى الخدمات الرقمية المتكاملة، إضافة إلى قنوات التواصل التي تُمكّنهم من الحصول على الخدمة ومتابعتها بشكل أسرع دون الحاجة للحضور إلى مقرها.

وبيّن أن عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية بلغ 3345 طلبًا تَضمنت فتح وتجديد مكتب هندسي؛ بينما تَلَقّت الهيئة أكثر من 8 آلاف طلب تسجيل مهني، وتجديد عضوية في نظام الاعتماد المهني، كما وفرت أكثر من 5 ملايين ريال، إجمالي توفير الأعضاء من مجموعة برامج منافع العضوية.

وأفاد بأن الهيئة أطلقت 19 برنامجًا تدريبيًّا مدعومًا لأعضائها في عدد من التخصصات الهندسية والفنية، استفاد منها 2770 متدربًا؛ مشيرًا إلى أن تأثير المحاضرات المهنية والمبادرات والفعاليات -عن بُعد- حققت أكثر من 6 آلاف مشاهدة؛ مبينًا أن الهيئة ممثلةً في إدارة الرقابة والتفتيش، نفّذت 40 جولة ميدانية رقابية على المنشآت الهندسية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق "نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية" حول المملكة، كما استقبلت الهيئة ما يزيد على 10 آلاف اتصال للإجابة على الأسئلة والاستفسارات تنوعت بين مختلف الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
10:52 AM

هيئة المهندسين: أكثر من 190 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية لشهر أغسطس

طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية بلغت 3345 طلبًا.. 8 آلاف تسجيل مهني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استفاد أكثر من 190 ألف زائر، من الخدمات الإلكترونية التي تقدّمها الهيئة السعودية للمهندسين خلال شهر أغسطس 2021؛ إذ تقدم خدماتها الرقمية للمستفيدين من المكاتب والشركات الهندسية والأعضاء والمهندسين والمهندسات والفنيين والمهتمين بالمجال الهندسي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس صالح العمر، أن الهيئة تواصل العمل على تسهيل خدماتها للأعضاء والمستفيدين نحو تحول رقمي لإنجاز جميع معاملاتهم إلكترونيًّا، والتي تعكس جهودها المبذولة في سبيل تحقيق رضا العملاء من مستوى الخدمات الرقمية المتكاملة، إضافة إلى قنوات التواصل التي تُمكّنهم من الحصول على الخدمة ومتابعتها بشكل أسرع دون الحاجة للحضور إلى مقرها.

وبيّن أن عدد طلبات التراخيص وتصنيف المكاتب الهندسية بلغ 3345 طلبًا تَضمنت فتح وتجديد مكتب هندسي؛ بينما تَلَقّت الهيئة أكثر من 8 آلاف طلب تسجيل مهني، وتجديد عضوية في نظام الاعتماد المهني، كما وفرت أكثر من 5 ملايين ريال، إجمالي توفير الأعضاء من مجموعة برامج منافع العضوية.

وأفاد بأن الهيئة أطلقت 19 برنامجًا تدريبيًّا مدعومًا لأعضائها في عدد من التخصصات الهندسية والفنية، استفاد منها 2770 متدربًا؛ مشيرًا إلى أن تأثير المحاضرات المهنية والمبادرات والفعاليات -عن بُعد- حققت أكثر من 6 آلاف مشاهدة؛ مبينًا أن الهيئة ممثلةً في إدارة الرقابة والتفتيش، نفّذت 40 جولة ميدانية رقابية على المنشآت الهندسية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق "نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية" حول المملكة، كما استقبلت الهيئة ما يزيد على 10 آلاف اتصال للإجابة على الأسئلة والاستفسارات تنوعت بين مختلف الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي.

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