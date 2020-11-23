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"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون

إقرار التشريعات الطارئة للحد من تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة في أعمال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم باستضافة مملكة البحرين–عبر تقنية الاتصال المرئي-، وذلك بحضور رؤساء المجالس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وفي بداية الاجتماع رفع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم التهنئة لقيادة المملكة على ما أثمرت عنه رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين من نتائج وقرارات، مشيرين إلى الدور المحوري والرائد للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما قدمته المملكة خلال هذه القمة بقيادتها الحكيمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المتضمن الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة الرؤساء الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، واللجان التابعة له.

واتفق المشاركون خلال الاجتماع على الموافقة بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) بالتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية.

كما أقر الحضور موضوع التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2021م، وتأكيد أصحاب المعالي على ضرورة استمرار الاتصالات لعقد لقاءات بين المجالس الخليجية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون
سبق

رأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة في أعمال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم باستضافة مملكة البحرين–عبر تقنية الاتصال المرئي-، وذلك بحضور رؤساء المجالس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وفي بداية الاجتماع رفع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم التهنئة لقيادة المملكة على ما أثمرت عنه رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين من نتائج وقرارات، مشيرين إلى الدور المحوري والرائد للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما قدمته المملكة خلال هذه القمة بقيادتها الحكيمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المتضمن الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة الرؤساء الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، واللجان التابعة له.

واتفق المشاركون خلال الاجتماع على الموافقة بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) بالتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية.

كما أقر الحضور موضوع التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2021م، وتأكيد أصحاب المعالي على ضرورة استمرار الاتصالات لعقد لقاءات بين المجالس الخليجية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
05:44 PM

"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون

إقرار التشريعات الطارئة للحد من تداعيات كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة في أعمال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم باستضافة مملكة البحرين–عبر تقنية الاتصال المرئي-، وذلك بحضور رؤساء المجالس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

وفي بداية الاجتماع رفع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم التهنئة لقيادة المملكة على ما أثمرت عنه رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين من نتائج وقرارات، مشيرين إلى الدور المحوري والرائد للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما قدمته المملكة خلال هذه القمة بقيادتها الحكيمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال المتضمن الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة الرؤساء الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، واللجان التابعة له.

واتفق المشاركون خلال الاجتماع على الموافقة بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) لضمان استمرارية الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة (مجلس النواب البحريني) بالتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية.

كما أقر الحضور موضوع التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2021م، وتأكيد أصحاب المعالي على ضرورة استمرار الاتصالات لعقد لقاءات بين المجالس الخليجية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

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