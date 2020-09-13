حصيلة إصابات "كورونا" في الهند تقفز إلى 4 ملايين و700 ألف

تسجيل 94.372 حالة جديدة

سجلت الهند اليوم (الأحد) 94.372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد لما يفوق أربعة ملايين و700 ألف، إذ تشهد عدة ولايات زيادة في الأعداد بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً للعمل.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1.114 وفاة جديدة بالمرض؛ ليرتفع إجمالي من أودى "كوفيد-19" بحياتهم إلى 78.586، وفقاً لـ "رويترز".

وشهدت عدة ولايات ارتفاعاً في حالات الإصابة، بما شمل العاصمة نيودلهي وولاية تشاتيسجار وسط البلاد، لكن أكبر عدد جاء من أغنى وأكبر ولاية في البلاد وهي ماهاراشترا، التي سجلت 8.204 حالات جديدة.