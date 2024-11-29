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يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع .. باريس يخسر خدمات "نيمار"

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار، عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال الفوز 3-1 على عشرة لاعبين من سانت إيتيين مضيفه، الأحد.


وحدث التواء لكاحل المهاجم البالغ عمره 29 عامًا في الثواني الأخيرة من المباراة بعد دهسه ساق إيفان ماسو مدافع سانت إيتيين، مما جعله يصرخ من الألم قبل نقله على محفة لخارج الملعب، وظهر نيمار في صورة عقب المباراة وهو يغادر ملعب جيفري جيشار على عكازين.


وأضاف البيان: "الفحوص التي جرت الليلة الماضية أكدت معاناة نيمار جونيور بسبب التواء في كاحله الأيسر مع إصابات في الأربطة، ومن المتوقع غيابه عن الفريق من 6 إلى 8 أسابيع"، وأضاف باريس سان جيرمان أنه سيتم تقييم إصابته مرة أخرى خلال 72 ساعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع .. باريس يخسر خدمات "نيمار"
سبق

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار، عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال الفوز 3-1 على عشرة لاعبين من سانت إيتيين مضيفه، الأحد.


وحدث التواء لكاحل المهاجم البالغ عمره 29 عامًا في الثواني الأخيرة من المباراة بعد دهسه ساق إيفان ماسو مدافع سانت إيتيين، مما جعله يصرخ من الألم قبل نقله على محفة لخارج الملعب، وظهر نيمار في صورة عقب المباراة وهو يغادر ملعب جيفري جيشار على عكازين.


وأضاف البيان: "الفحوص التي جرت الليلة الماضية أكدت معاناة نيمار جونيور بسبب التواء في كاحله الأيسر مع إصابات في الأربطة، ومن المتوقع غيابه عن الفريق من 6 إلى 8 أسابيع"، وأضاف باريس سان جيرمان أنه سيتم تقييم إصابته مرة أخرى خلال 72 ساعة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
09:06 PM

يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع .. باريس يخسر خدمات "نيمار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، عن غياب لاعب الفريق الكروي الأول لكرة القدم، البرازيلي نيمار، عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع بعد إصابته بالتواء في الكاحل خلال الفوز 3-1 على عشرة لاعبين من سانت إيتيين مضيفه، الأحد.


وحدث التواء لكاحل المهاجم البالغ عمره 29 عامًا في الثواني الأخيرة من المباراة بعد دهسه ساق إيفان ماسو مدافع سانت إيتيين، مما جعله يصرخ من الألم قبل نقله على محفة لخارج الملعب، وظهر نيمار في صورة عقب المباراة وهو يغادر ملعب جيفري جيشار على عكازين.


وأضاف البيان: "الفحوص التي جرت الليلة الماضية أكدت معاناة نيمار جونيور بسبب التواء في كاحله الأيسر مع إصابات في الأربطة، ومن المتوقع غيابه عن الفريق من 6 إلى 8 أسابيع"، وأضاف باريس سان جيرمان أنه سيتم تقييم إصابته مرة أخرى خلال 72 ساعة.

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