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خروج مقيم من 3 سنوات ويريد العودة حاليًا.. هل يطبق عليه النظام الجديد؟ "الجوازات" تجيب

ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال حول خروج مقيم ولم يعد منذ أكثر من ثلاث سنوات ويريد العودة حاليًا هل يطبق عليه النظام الجديد المنع النهائي من الدخول ولا يعامل بالنظام القديم المنع من ثلاث سنوات.

وأوضحت الجوازات أن التعليمات تنص على أن مَن خرج ولم يعد يُمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

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خروج مقيم من 3 سنوات ويريد العودة حاليًا.. هل يطبق عليه النظام الجديد؟ "الجوازات" تجيب
سبق

ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال حول خروج مقيم ولم يعد منذ أكثر من ثلاث سنوات ويريد العودة حاليًا هل يطبق عليه النظام الجديد المنع النهائي من الدخول ولا يعامل بالنظام القديم المنع من ثلاث سنوات.

وأوضحت الجوازات أن التعليمات تنص على أن مَن خرج ولم يعد يُمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
01:44 AM

خروج مقيم من 3 سنوات ويريد العودة حاليًا.. هل يطبق عليه النظام الجديد؟ "الجوازات" تجيب

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
5
27,829

ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال حول خروج مقيم ولم يعد منذ أكثر من ثلاث سنوات ويريد العودة حاليًا هل يطبق عليه النظام الجديد المنع النهائي من الدخول ولا يعامل بالنظام القديم المنع من ثلاث سنوات.

وأوضحت الجوازات أن التعليمات تنص على أن مَن خرج ولم يعد يُمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة.

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