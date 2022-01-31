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يواجه "قطر" للمرة الثانية.. غدًا الأخضر الأولمبي يختتم معسكر الدوحة

تحت إشراف وقيادة المدير الفني سعد الشهري

يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، نظيره القطري، وديًا في مباراته الثانية، على ملعب نادي الخور، في ختام معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.


ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، على الملعب الرديف لملعب البيت، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب قطر مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًا.

يُذكر أن "الأخضر" حلّ ضيفًا على منتخب قطر في المباراة التجريبية الأولى، والتي انتهت بفوزه بنتيجة 2-1.

قطر الدوحة الأخضر المنتخب السعودي المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم منتخب قطر كأس آسيا أوزبكستان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يواجه "قطر" للمرة الثانية.. غدًا الأخضر الأولمبي يختتم معسكر الدوحة
سبق

يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، نظيره القطري، وديًا في مباراته الثانية، على ملعب نادي الخور، في ختام معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.


ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، على الملعب الرديف لملعب البيت، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب قطر مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًا.

يُذكر أن "الأخضر" حلّ ضيفًا على منتخب قطر في المباراة التجريبية الأولى، والتي انتهت بفوزه بنتيجة 2-1.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
10:41 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:58 AM

يواجه "قطر" للمرة الثانية.. غدًا الأخضر الأولمبي يختتم معسكر الدوحة

تحت إشراف وقيادة المدير الفني سعد الشهري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء، نظيره القطري، وديًا في مباراته الثانية، على ملعب نادي الخور، في ختام معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.


ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين، على الملعب الرديف لملعب البيت، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب قطر مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًا.

يُذكر أن "الأخضر" حلّ ضيفًا على منتخب قطر في المباراة التجريبية الأولى، والتي انتهت بفوزه بنتيجة 2-1.

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