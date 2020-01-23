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بعد انضمامه لكتيبة الهلال الدعيع مرحبًا بـ"المالكي": أنت في معقل الزعماء

بعد انضمام اللاعب "الدولي" عبد الإله المالكي (القادم من نادي الاتحاد)، إلى نادي الهلال، وجّه حارس الهلال (الدولي السابق) محمد الدعيع، رسالة إلى المالكي.

وقال الدعيع عبر حسابه على موقع "تويتر" مرحبًا: "أهلاً وسهلاً عبد الإله في معقل الزعماء ربي يوفقك".

وكان الهلال برئاسة فهد بن نافل، قد أعلن، اليوم السبت، التعاقد رسميًا مع اللاعب عبد الإله المالكي قادمًا من الاتحاد.

وجرت مراسم توقيع العقد بين اللاعب ونادي الهلال في مقر النادي، حيث يمتد العقد حتى 2026.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد انضمامه لكتيبة الهلال الدعيع مرحبًا بـ"المالكي": أنت في معقل الزعماء
سبق

بعد انضمام اللاعب "الدولي" عبد الإله المالكي (القادم من نادي الاتحاد)، إلى نادي الهلال، وجّه حارس الهلال (الدولي السابق) محمد الدعيع، رسالة إلى المالكي.

وقال الدعيع عبر حسابه على موقع "تويتر" مرحبًا: "أهلاً وسهلاً عبد الإله في معقل الزعماء ربي يوفقك".

وكان الهلال برئاسة فهد بن نافل، قد أعلن، اليوم السبت، التعاقد رسميًا مع اللاعب عبد الإله المالكي قادمًا من الاتحاد.

وجرت مراسم توقيع العقد بين اللاعب ونادي الهلال في مقر النادي، حيث يمتد العقد حتى 2026.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
10:13 PM

بعد انضمامه لكتيبة الهلال الدعيع مرحبًا بـ"المالكي": أنت في معقل الزعماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد انضمام اللاعب "الدولي" عبد الإله المالكي (القادم من نادي الاتحاد)، إلى نادي الهلال، وجّه حارس الهلال (الدولي السابق) محمد الدعيع، رسالة إلى المالكي.

وقال الدعيع عبر حسابه على موقع "تويتر" مرحبًا: "أهلاً وسهلاً عبد الإله في معقل الزعماء ربي يوفقك".

وكان الهلال برئاسة فهد بن نافل، قد أعلن، اليوم السبت، التعاقد رسميًا مع اللاعب عبد الإله المالكي قادمًا من الاتحاد.

وجرت مراسم توقيع العقد بين اللاعب ونادي الهلال في مقر النادي، حيث يمتد العقد حتى 2026.

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