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مجموعة نارية للأخضر السعودي بكأس آسيا للسلة

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم القرعة الخاصة بالنسخة 30 من كأس آسيا لكرة السلة 2022، التي ستستضيفها إندونيسيا خلال الفترة من 12 يوليو القادم حتى 24 من الشهر نفسه، حيث جاء الأخضر السعودي في مجموعة صعبة.

وسيشارك في البطولة 16 منتخباً، حيث تم توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، والتي شهدت وقوع المنتخبات العربية في مجموعات نارية.

وضمّت المجموعة الأولى منتخبات: السعودية، والأردن، وأستراليا، وإندونيسيا صاحبة الأرض والجمهور، ومن المتوقع أن تكون المنافسة على التأهل في هذه المجموعة مشتعلة، ولن تكون مهمة المنتخبين العربيين سهلة للعبور، خصوصاً مع وجود المنتخب الأسترالي.

أما المجموعة الثانية للبطولة الآسيوية، فضمت: منتخب الصين الساعي للحصول على لقبها السابع عشر، ومنتخب تايوان، وكوريا الجنوبية، مع المنتخب البحريني، وطبعاً سيعيش المنتخب العربي الوحيد في هذه المجموعة معاناة كبيرة؛ من أجل التأهل إلى الدور الثاني من المنافسات.

في المقابل، ضمّت المجموعة الثالثة: المنتخب الإيراني، إلى جانب منتخب اليابان، ومنتخب كازاخستان، بينما سيكون المنتخب السوري العربي الوحيد في هذه المجموعة.

أما المنتخب اللبناني، بطل العرب قبل أيام، فقد حلّ في المجموعة الرابعة، والتي ضمّت منتخب الهند ومنتخب الفلبين ومنتخب نيوزيلندا.

الاتحاد الآسيوي لكرة السلة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مجموعة نارية للأخضر السعودي بكأس آسيا للسلة
سبق

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم القرعة الخاصة بالنسخة 30 من كأس آسيا لكرة السلة 2022، التي ستستضيفها إندونيسيا خلال الفترة من 12 يوليو القادم حتى 24 من الشهر نفسه، حيث جاء الأخضر السعودي في مجموعة صعبة.

وسيشارك في البطولة 16 منتخباً، حيث تم توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، والتي شهدت وقوع المنتخبات العربية في مجموعات نارية.

وضمّت المجموعة الأولى منتخبات: السعودية، والأردن، وأستراليا، وإندونيسيا صاحبة الأرض والجمهور، ومن المتوقع أن تكون المنافسة على التأهل في هذه المجموعة مشتعلة، ولن تكون مهمة المنتخبين العربيين سهلة للعبور، خصوصاً مع وجود المنتخب الأسترالي.

أما المجموعة الثانية للبطولة الآسيوية، فضمت: منتخب الصين الساعي للحصول على لقبها السابع عشر، ومنتخب تايوان، وكوريا الجنوبية، مع المنتخب البحريني، وطبعاً سيعيش المنتخب العربي الوحيد في هذه المجموعة معاناة كبيرة؛ من أجل التأهل إلى الدور الثاني من المنافسات.

في المقابل، ضمّت المجموعة الثالثة: المنتخب الإيراني، إلى جانب منتخب اليابان، ومنتخب كازاخستان، بينما سيكون المنتخب السوري العربي الوحيد في هذه المجموعة.

أما المنتخب اللبناني، بطل العرب قبل أيام، فقد حلّ في المجموعة الرابعة، والتي ضمّت منتخب الهند ومنتخب الفلبين ومنتخب نيوزيلندا.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
03:47 PM

مجموعة نارية للأخضر السعودي بكأس آسيا للسلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم القرعة الخاصة بالنسخة 30 من كأس آسيا لكرة السلة 2022، التي ستستضيفها إندونيسيا خلال الفترة من 12 يوليو القادم حتى 24 من الشهر نفسه، حيث جاء الأخضر السعودي في مجموعة صعبة.

وسيشارك في البطولة 16 منتخباً، حيث تم توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، والتي شهدت وقوع المنتخبات العربية في مجموعات نارية.

وضمّت المجموعة الأولى منتخبات: السعودية، والأردن، وأستراليا، وإندونيسيا صاحبة الأرض والجمهور، ومن المتوقع أن تكون المنافسة على التأهل في هذه المجموعة مشتعلة، ولن تكون مهمة المنتخبين العربيين سهلة للعبور، خصوصاً مع وجود المنتخب الأسترالي.

أما المجموعة الثانية للبطولة الآسيوية، فضمت: منتخب الصين الساعي للحصول على لقبها السابع عشر، ومنتخب تايوان، وكوريا الجنوبية، مع المنتخب البحريني، وطبعاً سيعيش المنتخب العربي الوحيد في هذه المجموعة معاناة كبيرة؛ من أجل التأهل إلى الدور الثاني من المنافسات.

في المقابل، ضمّت المجموعة الثالثة: المنتخب الإيراني، إلى جانب منتخب اليابان، ومنتخب كازاخستان، بينما سيكون المنتخب السوري العربي الوحيد في هذه المجموعة.

أما المنتخب اللبناني، بطل العرب قبل أيام، فقد حلّ في المجموعة الرابعة، والتي ضمّت منتخب الهند ومنتخب الفلبين ومنتخب نيوزيلندا.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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