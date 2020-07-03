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ريال مدريد ينفرد بصدارة الليغا بفوزه على خيتافي

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بشق الأنفس على ضيفه خيتافي بهدف دون رد جعله يبتعد بصدارة الترتيب الليغا بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر برشلونة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد في اللقاء كابتن الريال سيرجيو راموس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 52 نقطة في المركز السادس.ِ

ريال مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ريال مدريد ينفرد بصدارة الليغا بفوزه على خيتافي
سبق

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بشق الأنفس على ضيفه خيتافي بهدف دون رد جعله يبتعد بصدارة الترتيب الليغا بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر برشلونة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد في اللقاء كابتن الريال سيرجيو راموس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 52 نقطة في المركز السادس.ِ

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:19 AM

ريال مدريد ينفرد بصدارة الليغا بفوزه على خيتافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا بشق الأنفس على ضيفه خيتافي بهدف دون رد جعله يبتعد بصدارة الترتيب الليغا بفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر برشلونة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد في اللقاء كابتن الريال سيرجيو راموس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 52 نقطة في المركز السادس.ِ

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