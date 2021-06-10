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تفاصيل جديدة تكشفها "سبق" حول قضية الطعن بمجمع الدمام.. تعرّف عليها

"النيابة" تستدعي الحراسات الأمنية والمتهم يواجه الشروع في القتل

علمت "سبق" من مصادرها أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، استدعت اليوم رجال الحراسات الأمنية الذين تعرضوا للاعتداء من قبل شخص بإحدى المجمعات التجارية، السبت الماضي بمدينة الدمام لسماع أقولهم.
وقالت المصادر، إن رجال الحراسات الأمنية جميعهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والاطمئنان عليهم، إثر تعرضهم للطعن بواسطة سلاح أبيض من قبل الشخص.
كما علمت "سبق" أن الشخص المعتدي وهو في العقد الثاني من العمر درس خارج المملكة، ويواجه تهمة الاعتداء والطعن وربما تكون تهمة الشروع في القتل .
هذا وقد كشفت "سبق" تفاصيل حادثة الطعن في إحدى المجمعات التجارية بمدينة الدمام من قبل شاب، وكان ضحيتها 3 من رجال الحراسات الأمنية بالمجمع أحدهم اصابته كانت خطيرة.

وقالت مصادر "سبق" بالتفصيل: حضرت أم وبنتها لإحدى بوابات المجمع، وطلب رجل الحراسات الأمنية من الأم وابنتها إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، واكتشف رجل الحراسات أن تطبيق توكلنا يحتاج التحديث فطلب منهم الوقوف بجانب بوابة الدخول لغرض عدم تعطيل دخول المتسوقين لحين تحديث توكلنا.

وأضافت المصادر: بعد التحديث دخلت الأم وابنتها للمجمع، وبعد يومين وتحديدًا يوم السبت الماضي، وصل شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها الأم والبنت وسأل عن رجل الحراسات الأمنية، الذي قام بإيقاف الأم وابنتها، واستدرج الشاب رجل الحراسات الأمنية وقام بالاعتداء عليه بالضرب وهرب داخل المجمع.

وبعد متابعته من خلال كاميرات المجمع تم تحديد موقعه، وحاول عدد من رجال الحراسات الأمنية إيقافه فقام بالاعتداء عليهم بالضرب والطعن من خلال سكين، نتج عنها إصابة 3 من رجال الحراسات الأمنية أحدهم في حالة خطيرة. وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية لإكمال اللازم ونقل المصابين للمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل جديدة تكشفها "سبق" حول قضية الطعن بمجمع الدمام.. تعرّف عليها
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، استدعت اليوم رجال الحراسات الأمنية الذين تعرضوا للاعتداء من قبل شخص بإحدى المجمعات التجارية، السبت الماضي بمدينة الدمام لسماع أقولهم.
وقالت المصادر، إن رجال الحراسات الأمنية جميعهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والاطمئنان عليهم، إثر تعرضهم للطعن بواسطة سلاح أبيض من قبل الشخص.
كما علمت "سبق" أن الشخص المعتدي وهو في العقد الثاني من العمر درس خارج المملكة، ويواجه تهمة الاعتداء والطعن وربما تكون تهمة الشروع في القتل .
هذا وقد كشفت "سبق" تفاصيل حادثة الطعن في إحدى المجمعات التجارية بمدينة الدمام من قبل شاب، وكان ضحيتها 3 من رجال الحراسات الأمنية بالمجمع أحدهم اصابته كانت خطيرة.

وقالت مصادر "سبق" بالتفصيل: حضرت أم وبنتها لإحدى بوابات المجمع، وطلب رجل الحراسات الأمنية من الأم وابنتها إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، واكتشف رجل الحراسات أن تطبيق توكلنا يحتاج التحديث فطلب منهم الوقوف بجانب بوابة الدخول لغرض عدم تعطيل دخول المتسوقين لحين تحديث توكلنا.

وأضافت المصادر: بعد التحديث دخلت الأم وابنتها للمجمع، وبعد يومين وتحديدًا يوم السبت الماضي، وصل شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها الأم والبنت وسأل عن رجل الحراسات الأمنية، الذي قام بإيقاف الأم وابنتها، واستدرج الشاب رجل الحراسات الأمنية وقام بالاعتداء عليه بالضرب وهرب داخل المجمع.

وبعد متابعته من خلال كاميرات المجمع تم تحديد موقعه، وحاول عدد من رجال الحراسات الأمنية إيقافه فقام بالاعتداء عليهم بالضرب والطعن من خلال سكين، نتج عنها إصابة 3 من رجال الحراسات الأمنية أحدهم في حالة خطيرة. وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية لإكمال اللازم ونقل المصابين للمستشفى.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
06:01 PM

تفاصيل جديدة تكشفها "سبق" حول قضية الطعن بمجمع الدمام.. تعرّف عليها

"النيابة" تستدعي الحراسات الأمنية والمتهم يواجه الشروع في القتل

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عبدالله السالم - الدمام
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4,435

علمت "سبق" من مصادرها أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، استدعت اليوم رجال الحراسات الأمنية الذين تعرضوا للاعتداء من قبل شخص بإحدى المجمعات التجارية، السبت الماضي بمدينة الدمام لسماع أقولهم.
وقالت المصادر، إن رجال الحراسات الأمنية جميعهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج والاطمئنان عليهم، إثر تعرضهم للطعن بواسطة سلاح أبيض من قبل الشخص.
كما علمت "سبق" أن الشخص المعتدي وهو في العقد الثاني من العمر درس خارج المملكة، ويواجه تهمة الاعتداء والطعن وربما تكون تهمة الشروع في القتل .
هذا وقد كشفت "سبق" تفاصيل حادثة الطعن في إحدى المجمعات التجارية بمدينة الدمام من قبل شاب، وكان ضحيتها 3 من رجال الحراسات الأمنية بالمجمع أحدهم اصابته كانت خطيرة.

وقالت مصادر "سبق" بالتفصيل: حضرت أم وبنتها لإحدى بوابات المجمع، وطلب رجل الحراسات الأمنية من الأم وابنتها إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، واكتشف رجل الحراسات أن تطبيق توكلنا يحتاج التحديث فطلب منهم الوقوف بجانب بوابة الدخول لغرض عدم تعطيل دخول المتسوقين لحين تحديث توكلنا.

وأضافت المصادر: بعد التحديث دخلت الأم وابنتها للمجمع، وبعد يومين وتحديدًا يوم السبت الماضي، وصل شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها الأم والبنت وسأل عن رجل الحراسات الأمنية، الذي قام بإيقاف الأم وابنتها، واستدرج الشاب رجل الحراسات الأمنية وقام بالاعتداء عليه بالضرب وهرب داخل المجمع.

وبعد متابعته من خلال كاميرات المجمع تم تحديد موقعه، وحاول عدد من رجال الحراسات الأمنية إيقافه فقام بالاعتداء عليهم بالضرب والطعن من خلال سكين، نتج عنها إصابة 3 من رجال الحراسات الأمنية أحدهم في حالة خطيرة. وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية لإكمال اللازم ونقل المصابين للمستشفى.

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