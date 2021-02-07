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"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 278 خلال الـ24 ساعة الماضية

أكثر من 24 ألف مخالفة داخل الحرم المكي والمسجد النبوي

عدم ارتداء كمام ومخالفة التباعد الجسدي

كشف مدير الأمن العام الفريق الأول ركن خالد بن قرار الحربي عن مخالفة أكثر من 11 ألفًا لم يرتدوا الكمام و2752 مخالفًا للتباعد الجسدي.

جاء ذلك خلال ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا من خلال البث المباشر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتأكد من تطبيقها داخل المسجد الحرام.

وأضاف الفريق الحربي أنه تمت مخالفة 8193 داخل المسجد النبوي لم يرتدوا الكمام و2519 لعدم تطبيق التباعد الجسدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 24 ألف مخالفة داخل الحرم المكي والمسجد النبوي
سبق

كشف مدير الأمن العام الفريق الأول ركن خالد بن قرار الحربي عن مخالفة أكثر من 11 ألفًا لم يرتدوا الكمام و2752 مخالفًا للتباعد الجسدي.

جاء ذلك خلال ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا من خلال البث المباشر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتأكد من تطبيقها داخل المسجد الحرام.

وأضاف الفريق الحربي أنه تمت مخالفة 8193 داخل المسجد النبوي لم يرتدوا الكمام و2519 لعدم تطبيق التباعد الجسدي.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
04:20 PM

أكثر من 24 ألف مخالفة داخل الحرم المكي والمسجد النبوي

عدم ارتداء كمام ومخالفة التباعد الجسدي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,647

كشف مدير الأمن العام الفريق الأول ركن خالد بن قرار الحربي عن مخالفة أكثر من 11 ألفًا لم يرتدوا الكمام و2752 مخالفًا للتباعد الجسدي.

جاء ذلك خلال ندوة جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا من خلال البث المباشر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتأكد من تطبيقها داخل المسجد الحرام.

وأضاف الفريق الحربي أنه تمت مخالفة 8193 داخل المسجد النبوي لم يرتدوا الكمام و2519 لعدم تطبيق التباعد الجسدي.

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