مركزان لإرشاد التائهين بالتوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام

يبدأ العمل بهما بدءاً من موسم حج العام الحالي

تسلم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة، ساعد بن محيل الصواط، ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من ممثل وزارة المالية المهندس ضيف الله الهاشمي، مركزين بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام للإفادة منهما في إرشاد التائهين بالمسجد الحرام، بدءاً من موسم حج العام الحالي، وتم تسليمهما للمشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة الدكتور طلال أبو النور، لتشغيلهما عن طريقهم.

حضر التسليم مندوب إمارة منطقة مكة المكرمة محمد الثبيتي، ومندوب مجموعة بن لادن المهندس هشام الشواربي.

بدوره، ثمن المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، الدكتور طلال أبو النور، لمركز التنمية الاجتماعية بمكة جهوده في دعم مشروع تعظيم البلد الحرام للقيام بدوره الريادي في خدمة ضيوف الرحمن وإرشاد التائهين الذي يعد ضمن مجموعة من المناشط الخدمية التي يقدمها المشروع في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة وقوة أمن الحرم المكي وقوات الطوارئ الخاصة ومرور العاصمة المقدسة وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، واستفاد منها خلال الـ 15 عاماً الماضية أكثر من 10 ملايين مستفيد.

كما قدم شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية ومجموعة بن لادن السعودية على تعاونهم واحترافيتهم في تسهيل كل ما من شأنه تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تسخير كافة الإمكانات للحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.