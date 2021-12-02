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"التعليم" تشارك غداً في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز نواتج التعلّم لجميع فئات الإعاقة

تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة غداً الجمعة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز نواتج التعلّم لجميع فئات الإعاقة، وتذليل الصعوبات أمام حصولهم على تعليم متميز وشامل.

وتهدف المشاركة إلى التعريف بالاحتياجات النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة، والتحديات التعليمية التي تواجههم، و إبراز جهود التعليم في تمكينهم من الحصول على فرص تعليم وتدريب مناسبة، ودمجهم مع الطلبة بمدارس التعليم العام، إضافة إلى التوسع في افتتاح الروضات والمراكز المتخصصة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص التعليم العادلة والشاملة للجميع وفق رؤية 2030.

وتسعى وزارة التعليم إلى توعية المجتمع بشكل عام وأسر ذوي الإعاقة على وجه الخصوص بحقوق أبنائهم وواجباتهم، وأمثل الطرق للتعامل معهم، إلى جانب توفير التعليم المتميز الذي يضمن لهم مستقبلاً يحقق تطلعاتهم، ويسهم في تحسين تكافؤ الفرص أمامهم مع بقية أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ لتأهيل ذوي الإعاقة الفكرية لسوق العمل والمساهمة في توظيفهم.

وتعمل الوزارة على إعداد كوادر بشرية قادرة على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات المساندة والملائمة لهم بكل كفاءة، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث التوجهات العلمية في هذا المجال، إلى جانب فتح آفاق التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة؛ لتكون البرامج الخاصة بذوي الإعاقة بمثابة مرجعية علمية في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين معهم.
وستقوم الوزارة بإصدار عدد من الأدلة الداعمة لعمليات التعلّم عن بُعد، كالدليل الإرشادي الشامل لمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة في منصة مدرستي، ودليل العمل في مرحلة رياض الأطفال للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

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"التعليم" تشارك غداً في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة غداً الجمعة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز نواتج التعلّم لجميع فئات الإعاقة، وتذليل الصعوبات أمام حصولهم على تعليم متميز وشامل.

وتهدف المشاركة إلى التعريف بالاحتياجات النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة، والتحديات التعليمية التي تواجههم، و إبراز جهود التعليم في تمكينهم من الحصول على فرص تعليم وتدريب مناسبة، ودمجهم مع الطلبة بمدارس التعليم العام، إضافة إلى التوسع في افتتاح الروضات والمراكز المتخصصة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص التعليم العادلة والشاملة للجميع وفق رؤية 2030.

وتسعى وزارة التعليم إلى توعية المجتمع بشكل عام وأسر ذوي الإعاقة على وجه الخصوص بحقوق أبنائهم وواجباتهم، وأمثل الطرق للتعامل معهم، إلى جانب توفير التعليم المتميز الذي يضمن لهم مستقبلاً يحقق تطلعاتهم، ويسهم في تحسين تكافؤ الفرص أمامهم مع بقية أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ لتأهيل ذوي الإعاقة الفكرية لسوق العمل والمساهمة في توظيفهم.

وتعمل الوزارة على إعداد كوادر بشرية قادرة على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات المساندة والملائمة لهم بكل كفاءة، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث التوجهات العلمية في هذا المجال، إلى جانب فتح آفاق التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة؛ لتكون البرامج الخاصة بذوي الإعاقة بمثابة مرجعية علمية في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين معهم.
وستقوم الوزارة بإصدار عدد من الأدلة الداعمة لعمليات التعلّم عن بُعد، كالدليل الإرشادي الشامل لمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة في منصة مدرستي، ودليل العمل في مرحلة رياض الأطفال للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
05:40 PM

"التعليم" تشارك غداً في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز نواتج التعلّم لجميع فئات الإعاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة غداً الجمعة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز نواتج التعلّم لجميع فئات الإعاقة، وتذليل الصعوبات أمام حصولهم على تعليم متميز وشامل.

وتهدف المشاركة إلى التعريف بالاحتياجات النفسية والاجتماعية لذوي الإعاقة، والتحديات التعليمية التي تواجههم، و إبراز جهود التعليم في تمكينهم من الحصول على فرص تعليم وتدريب مناسبة، ودمجهم مع الطلبة بمدارس التعليم العام، إضافة إلى التوسع في افتتاح الروضات والمراكز المتخصصة، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير فرص التعليم العادلة والشاملة للجميع وفق رؤية 2030.

وتسعى وزارة التعليم إلى توعية المجتمع بشكل عام وأسر ذوي الإعاقة على وجه الخصوص بحقوق أبنائهم وواجباتهم، وأمثل الطرق للتعامل معهم، إلى جانب توفير التعليم المتميز الذي يضمن لهم مستقبلاً يحقق تطلعاتهم، ويسهم في تحسين تكافؤ الفرص أمامهم مع بقية أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ لتأهيل ذوي الإعاقة الفكرية لسوق العمل والمساهمة في توظيفهم.

وتعمل الوزارة على إعداد كوادر بشرية قادرة على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات المساندة والملائمة لهم بكل كفاءة، وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث التوجهات العلمية في هذا المجال، إلى جانب فتح آفاق التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ذات العلاقة؛ لتكون البرامج الخاصة بذوي الإعاقة بمثابة مرجعية علمية في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والعاملين معهم.
وستقوم الوزارة بإصدار عدد من الأدلة الداعمة لعمليات التعلّم عن بُعد، كالدليل الإرشادي الشامل لمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة في منصة مدرستي، ودليل العمل في مرحلة رياض الأطفال للأطفال ذوي الإعاقة من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

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