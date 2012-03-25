اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان

تَرَصّد للشيخ وهو في طريقه لرفع أذان الفجر

أقدَمَ شاب يمني في محافظة تعز، أمس الثلاثاء، على قتل جاره المؤذن؛ بسبب انزعاجه من صوت الأذان.

وحسب صحيفة "الأيام" اليمنية؛ فإن الجاني شاب في عقده الثالث من العمر، وقد طعن جاره المؤذن بمسجد الرحمن في حي "الضربة" وسط مدينة تعز، بخنجر يمني معروف محليًّا باسم "الجنبية"، قبل صلاة الفجر، وألقى حجارة على رأس المؤذن البالغ من العمر 80 عامًا؛ مما تسبب في وفاته على الفور.

ونقل موقع "يمن الغد" عن مصادر محلية: أن الشيخ مهيوب شمسان الزغروري (80 عامًا)، إمام وقيم مسجد (الرحمة)، في حي حارة الضربة العليا، تَعَرّض لطعنات سددها إليه شاب يدعى قاسم الزيدي، في الثلاثين من عمره، أثناء ما كان الضحيةُ يمشي مترجلًا باتجاه المسجد استعدادًا لرفع أذان الفجر.

وأوضحت المصادر أن الجاني ترصد للشيخ الزغروري في أحد الأزقة الواقعة بين منزله والمسجد وانهال عليه طعنًا بسلاح أبيض (ساطور) حتى أسقطه أرضًا مضرجًا في دمائه، قبل إقدامه على تهشيم جمجمته بحجر كبير.

وقال نائب مدير قسم شرطة "الجديري" بتعز، النقيب مختار اليوسفي: إن الجاني تَحَصّن في منزله عقب ارتكابه الجريمة، ولم يتجاوب مع نداءات الشرطة بتسليم نفسه في البداية.

وأشار اليوسفي، في تصريح صحفي، إلى أن القوات الأمنية اقتحمت منزل الجاني بعد معرفتها بتواجده بمفرده؛ إلا أنه حاول مواجهة الأمن بـ"ساطور"؛ مما اضطرهم إلى إطلاق النار على قدمه وإصابته، قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى أحد مشافي المدينة.

وقال شهود عيان إن الجاني انزعج من صوت الأذان؛ فقام بقتل جاره المؤذن.