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تقرير للطاقة الذرية: إيران تنتهك بنداً آخر من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى

كشف عن تخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل المستخدم في المفاعلات

كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران انتهكت بنداً آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل، والذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران وفقاً لرويترز.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء: "أبلغت إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طناً".

وأضافت: "تحققت الوكالة يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري".

إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتفاق النووي المفاعلات النووية

الرئيسية/ أخبار العالم

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تقرير للطاقة الذرية: إيران تنتهك بنداً آخر من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى
سبق

كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران انتهكت بنداً آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل، والذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران وفقاً لرويترز.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء: "أبلغت إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طناً".

وأضافت: "تحققت الوكالة يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري".

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:46 PM

تقرير للطاقة الذرية: إيران تنتهك بنداً آخر من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى

كشف عن تخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل المستخدم في المفاعلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران انتهكت بنداً آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى بتخزينها أكثر من 130 طناً من الماء الثقيل، والذي يستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران وفقاً لرويترز.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء: "أبلغت إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019 أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طناً".

وأضافت: "تحققت الوكالة يوم 17 نوفمبر 2019 من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ 131.5 طن متري".

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