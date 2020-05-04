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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشحن ٢٠٠ طن تمور هدية الملك لـ 24 دولة

امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من خدمة للإسلام والمسلمين

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامجها في الخارج امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من خدمة للإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين لا سيما في شهر الخير والعطاء.

وفي هذا الصدد انطلقت اليوم شحنة تمور تأتي ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لتوزيع التمور الفاخرة، وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة وعبر الملحقيات الدينية والمشيخات الإسلامية في دول العالم حيث يستهدف البرنامج ٢٤ دولة حول العالم، وذلك من مقر مصنع التمور بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية.

وبهذه المناسبة، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل أنه يتم استقراء حاجات المسلمين في أصقاع الأرض منذ بداية العام الهجري، وتقوم الوزارة في لجنتها المعنية بهذا البرنامج بدراسة احتياجات العالم الإسلامي في أكثر من (24) دولة وفق معايير تضعها هذه اللجنة، وتقدم هذه الهدية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لإخوانه المسلمين بدول العالم.

وأضاف أن كثيراً من المشاريع في العالم تتوقف ولكن عطاء المملكة لم يتوقف بل يزداد، والمملكة تتبنى احتياجات الشعوب المسلمة في أصقاع الأرض، وتستقرئ احتياجاتهم وتعد لهم هذه الهدية متزامنة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي يشمل أكثر من (18) دولة أخرى أيضاً.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد أن هدية خادم الحرمين الشريفين لهذا العام بلغت أكثر من مئتي ألف كيلو جرام من التمور الفاخرة التي تنتقى من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشحن ٢٠٠ طن تمور هدية الملك لـ 24 دولة
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامجها في الخارج امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من خدمة للإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين لا سيما في شهر الخير والعطاء.

وفي هذا الصدد انطلقت اليوم شحنة تمور تأتي ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لتوزيع التمور الفاخرة، وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة وعبر الملحقيات الدينية والمشيخات الإسلامية في دول العالم حيث يستهدف البرنامج ٢٤ دولة حول العالم، وذلك من مقر مصنع التمور بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية.

وبهذه المناسبة، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل أنه يتم استقراء حاجات المسلمين في أصقاع الأرض منذ بداية العام الهجري، وتقوم الوزارة في لجنتها المعنية بهذا البرنامج بدراسة احتياجات العالم الإسلامي في أكثر من (24) دولة وفق معايير تضعها هذه اللجنة، وتقدم هذه الهدية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لإخوانه المسلمين بدول العالم.

وأضاف أن كثيراً من المشاريع في العالم تتوقف ولكن عطاء المملكة لم يتوقف بل يزداد، والمملكة تتبنى احتياجات الشعوب المسلمة في أصقاع الأرض، وتستقرئ احتياجاتهم وتعد لهم هذه الهدية متزامنة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي يشمل أكثر من (18) دولة أخرى أيضاً.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد أن هدية خادم الحرمين الشريفين لهذا العام بلغت أكثر من مئتي ألف كيلو جرام من التمور الفاخرة التي تنتقى من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:22 PM
اخر تعديل
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:39 PM

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تشحن ٢٠٠ طن تمور هدية الملك لـ 24 دولة

امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من خدمة للإسلام والمسلمين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
318

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامجها في الخارج امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من خدمة للإسلام والمسلمين وتلمس احتياجاتهم وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين لا سيما في شهر الخير والعطاء.

وفي هذا الصدد انطلقت اليوم شحنة تمور تأتي ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لتوزيع التمور الفاخرة، وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة وعبر الملحقيات الدينية والمشيخات الإسلامية في دول العالم حيث يستهدف البرنامج ٢٤ دولة حول العالم، وذلك من مقر مصنع التمور بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية.

وبهذه المناسبة، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل أنه يتم استقراء حاجات المسلمين في أصقاع الأرض منذ بداية العام الهجري، وتقوم الوزارة في لجنتها المعنية بهذا البرنامج بدراسة احتياجات العالم الإسلامي في أكثر من (24) دولة وفق معايير تضعها هذه اللجنة، وتقدم هذه الهدية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لإخوانه المسلمين بدول العالم.

وأضاف أن كثيراً من المشاريع في العالم تتوقف ولكن عطاء المملكة لم يتوقف بل يزداد، والمملكة تتبنى احتياجات الشعوب المسلمة في أصقاع الأرض، وتستقرئ احتياجاتهم وتعد لهم هذه الهدية متزامنة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي يشمل أكثر من (18) دولة أخرى أيضاً.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد أن هدية خادم الحرمين الشريفين لهذا العام بلغت أكثر من مئتي ألف كيلو جرام من التمور الفاخرة التي تنتقى من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

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