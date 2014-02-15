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"كفاءة" يوصي بالسؤال عن نسبة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة قبل شرائها

المركز أكد أن المركبات الصغيرة توفر في استخدام الطاقة ومصروفات الصيانة

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على راغبي شراء المركبات الجديدة، الأخذ في الاعتبار معرفة نسبة استهلاك الوقود، والتأكد من أن هذه النسبة هي الأقل من غيرها، مشيراً إلى أن ملاحظة مثل هذه الأمور قبل شراء المركبة، يقلل على المدى البعيد من هدر الوقود في سيارات لا تتمتع بكفاءة الطاقة، كما أنه يوفر في مصاريف المركبة وصيانتها فيما بعد.

كما أوصى المركز المواطنين والمقيمين باختيار المركبة المناسبة في إمكاناتها الفنية، مع احتياجاتهم الفعلية، من حيث سعة الماتور، والعزم، وشدد على أن المركبات الصغيرة توفر في استهلاك الطاقة.

وبنوع من التفصيل، أكد أن من أهم العوامل عند شراء مركبة جديدة، هو "معيار اقتصاد الوقود"، وهو ما يبين نسبة التوفير في استهلاك الوقود، ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ ووحدته "كم / لتر".

وأعطى مثالاً على ذلك، قائلاً "سيارة اقتصاد الوقود لها "18 كم / لتر"، يعني أنها تسير 18 كيلو متراً حتى تستهلك لتراً واحداً من الوقود، موضحاً أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة، مثل تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود "ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً".

كفاءة المركبات السيارات الوقود

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كفاءة" يوصي بالسؤال عن نسبة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة قبل شرائها
سبق

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على راغبي شراء المركبات الجديدة، الأخذ في الاعتبار معرفة نسبة استهلاك الوقود، والتأكد من أن هذه النسبة هي الأقل من غيرها، مشيراً إلى أن ملاحظة مثل هذه الأمور قبل شراء المركبة، يقلل على المدى البعيد من هدر الوقود في سيارات لا تتمتع بكفاءة الطاقة، كما أنه يوفر في مصاريف المركبة وصيانتها فيما بعد.

كما أوصى المركز المواطنين والمقيمين باختيار المركبة المناسبة في إمكاناتها الفنية، مع احتياجاتهم الفعلية، من حيث سعة الماتور، والعزم، وشدد على أن المركبات الصغيرة توفر في استهلاك الطاقة.

وبنوع من التفصيل، أكد أن من أهم العوامل عند شراء مركبة جديدة، هو "معيار اقتصاد الوقود"، وهو ما يبين نسبة التوفير في استهلاك الوقود، ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ ووحدته "كم / لتر".

وأعطى مثالاً على ذلك، قائلاً "سيارة اقتصاد الوقود لها "18 كم / لتر"، يعني أنها تسير 18 كيلو متراً حتى تستهلك لتراً واحداً من الوقود، موضحاً أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة، مثل تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود "ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً".

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
10:40 PM

"كفاءة" يوصي بالسؤال عن نسبة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة قبل شرائها

المركز أكد أن المركبات الصغيرة توفر في استخدام الطاقة ومصروفات الصيانة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على راغبي شراء المركبات الجديدة، الأخذ في الاعتبار معرفة نسبة استهلاك الوقود، والتأكد من أن هذه النسبة هي الأقل من غيرها، مشيراً إلى أن ملاحظة مثل هذه الأمور قبل شراء المركبة، يقلل على المدى البعيد من هدر الوقود في سيارات لا تتمتع بكفاءة الطاقة، كما أنه يوفر في مصاريف المركبة وصيانتها فيما بعد.

كما أوصى المركز المواطنين والمقيمين باختيار المركبة المناسبة في إمكاناتها الفنية، مع احتياجاتهم الفعلية، من حيث سعة الماتور، والعزم، وشدد على أن المركبات الصغيرة توفر في استهلاك الطاقة.

وبنوع من التفصيل، أكد أن من أهم العوامل عند شراء مركبة جديدة، هو "معيار اقتصاد الوقود"، وهو ما يبين نسبة التوفير في استهلاك الوقود، ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ ووحدته "كم / لتر".

وأعطى مثالاً على ذلك، قائلاً "سيارة اقتصاد الوقود لها "18 كم / لتر"، يعني أنها تسير 18 كيلو متراً حتى تستهلك لتراً واحداً من الوقود، موضحاً أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة، مثل تقنيات المحرك، وناقل الحركة، والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك "البنزين" بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود "ممتاز+ - ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً".

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