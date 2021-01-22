"الإحصاء": انخفاض معدل البطالة الإجمالي "للسعوديين وغير السعوديين" لـ 8.5%

الهيئة تُصدر نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2020م

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء "GASTAT"، اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa، "نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2020م".

ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة بين السعوديين حيث بلغ "14.9%" خلال الربع الثالث من عام 2020م، كما انخفض معدل البطالة الإجمالي "للسعوديين وغير السعوديين" إلى "8.5%"، وفي المقابل ارتفع معدل بطالة السعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019م بمقدار "2.9" نقطة مئوية، فيما ارتفع إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة "للسعوديين وغير السعوديين" إلى "59.5%" خلال الربع الثالث من عام 2020م.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثالث من عام 2020م مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من "15.4%" في الربع الثاني إلى "14.9%" في الربع الثالث، كما بلغ معدل بطالة الذكور السعوديين "7.9%" في الربع الثالث من عام 2020م، بانخفاض قدره "-0.1" نقطة مئوية مقارنةً بالربع الثاني من نفس العام.

وكشفت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ "49,0%" في هذا الربع مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور "66.0%"، محققًا بذلك ارتفاعًا قدره "0.4" نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق، وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات "31.2%" بانخفاضٍ قدره "-0.1" نقطة مئوية مقارنةً بالربع السابق.

وأشارت الهيئة إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف "الإحصاءات الاجتماعية" ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية "15 سنة فأكثر" المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًّا "داخل قوة العمل وخارجها"، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَّلات التشغيل وغيرها.

ويتمثل مصدر البيانات الثاني في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني" بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة.