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130 ألف فحص تصوير طبي بأشعة "تخصصي الطائف" في 2020

وفق خطة إعداد راعت الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة "كوفيد-19"

أجرى قسم الأشعة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف فحوص التصوير الطبي لأكثر من 130 ألف مريض لعام 2020 مقارنة بنفس العام 2019، والتي وصلت الفحوصات فيه 117 ألفًا بزيادة بلغت 13 ألف فحص رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

وأوضح رئيس قسم الأشعة الدكتور حسن غويدي أن الفحوصات التي أجريت شملت 8010 فحوص تصوير باستخدام الرنين المغناطيسي، و25932 فحص تصوير باستخدام الأشعة المقطعية، و18142 فحص تصوير بالموجات الصوتية وفحوص أشعة عادية لأكثر من 75000 مريض و632 فحص تصوير الثدي (ماموجرافي) و466 فحص كثافة العظام و358 فحص مسح ذرى، و84 فحصًا فلوروسكوبيًّا، و1044 إجراء تداخليًّا بالأشعة، سواء علاجي أو تشخيصي، كما تمت المساهمة في إتمام ما يقارب 1800 إجراء جراحي يستدعي مساندة التصوير الطبي بقسم العمليات الجراحية.

وأضاف الدكتور "غويدي" أن القسم نجح في تطبيق خطة إعداد قسم الأشعة للتعامل مع جائحة "كوفيد-19" من خلال استيعاب الزيادة الكبيرة في الحالات المحولة من قسم الطوارئ، وتوفير خدمة التصوير الطبي بالأشعة العادية على مدار 24 ساعة وخلال أيام الأسبوع، والتي روعي فيها الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى، وكذلك تم توفير خدمة التصوير الطبي لكل حالات غرف العزل وقسم الحميات المتحدث، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى، واستيعاب جميع الحالات الطارئة التي تم تحويلها من مستشفيات الطائف المختلفة لعمل فحوص التصوير الطبي المختلفة.

وأبان "غويدي" أن القسم نجح في تطبيق خطة العودة بحذر لتقديم خدمة التصوير الطبي الروتينية للمرضى المجدولين بدايةً من شهر يوليو 2020م في كل وحدات قسم الأشعة؛ تماشياً مع خطة التعافي بمتوسط جدولة شهرية 797 حالة لفحوصات الرنين، و2550 حالة لفحوصات التصوير بالأشعة المقطعية، و1762 حالة لفحوص التصوير الطبي بالموجات الصوتية، كما استطاع القسم تطبيق مسار الرعاية الطبية العاجلة من خلال المساعدة في تفعيل عيادة الرعاية العاجلة بمركز السلامة فيما يخص خدمات التصوير الطبي.

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130 ألف فحص تصوير طبي بأشعة "تخصصي الطائف" في 2020
سبق

أجرى قسم الأشعة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف فحوص التصوير الطبي لأكثر من 130 ألف مريض لعام 2020 مقارنة بنفس العام 2019، والتي وصلت الفحوصات فيه 117 ألفًا بزيادة بلغت 13 ألف فحص رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

وأوضح رئيس قسم الأشعة الدكتور حسن غويدي أن الفحوصات التي أجريت شملت 8010 فحوص تصوير باستخدام الرنين المغناطيسي، و25932 فحص تصوير باستخدام الأشعة المقطعية، و18142 فحص تصوير بالموجات الصوتية وفحوص أشعة عادية لأكثر من 75000 مريض و632 فحص تصوير الثدي (ماموجرافي) و466 فحص كثافة العظام و358 فحص مسح ذرى، و84 فحصًا فلوروسكوبيًّا، و1044 إجراء تداخليًّا بالأشعة، سواء علاجي أو تشخيصي، كما تمت المساهمة في إتمام ما يقارب 1800 إجراء جراحي يستدعي مساندة التصوير الطبي بقسم العمليات الجراحية.

وأضاف الدكتور "غويدي" أن القسم نجح في تطبيق خطة إعداد قسم الأشعة للتعامل مع جائحة "كوفيد-19" من خلال استيعاب الزيادة الكبيرة في الحالات المحولة من قسم الطوارئ، وتوفير خدمة التصوير الطبي بالأشعة العادية على مدار 24 ساعة وخلال أيام الأسبوع، والتي روعي فيها الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى، وكذلك تم توفير خدمة التصوير الطبي لكل حالات غرف العزل وقسم الحميات المتحدث، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى، واستيعاب جميع الحالات الطارئة التي تم تحويلها من مستشفيات الطائف المختلفة لعمل فحوص التصوير الطبي المختلفة.

وأبان "غويدي" أن القسم نجح في تطبيق خطة العودة بحذر لتقديم خدمة التصوير الطبي الروتينية للمرضى المجدولين بدايةً من شهر يوليو 2020م في كل وحدات قسم الأشعة؛ تماشياً مع خطة التعافي بمتوسط جدولة شهرية 797 حالة لفحوصات الرنين، و2550 حالة لفحوصات التصوير بالأشعة المقطعية، و1762 حالة لفحوص التصوير الطبي بالموجات الصوتية، كما استطاع القسم تطبيق مسار الرعاية الطبية العاجلة من خلال المساعدة في تفعيل عيادة الرعاية العاجلة بمركز السلامة فيما يخص خدمات التصوير الطبي.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
06:47 PM

130 ألف فحص تصوير طبي بأشعة "تخصصي الطائف" في 2020

وفق خطة إعداد راعت الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة "كوفيد-19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أجرى قسم الأشعة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف فحوص التصوير الطبي لأكثر من 130 ألف مريض لعام 2020 مقارنة بنفس العام 2019، والتي وصلت الفحوصات فيه 117 ألفًا بزيادة بلغت 13 ألف فحص رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة "كوفيد-19".

وأوضح رئيس قسم الأشعة الدكتور حسن غويدي أن الفحوصات التي أجريت شملت 8010 فحوص تصوير باستخدام الرنين المغناطيسي، و25932 فحص تصوير باستخدام الأشعة المقطعية، و18142 فحص تصوير بالموجات الصوتية وفحوص أشعة عادية لأكثر من 75000 مريض و632 فحص تصوير الثدي (ماموجرافي) و466 فحص كثافة العظام و358 فحص مسح ذرى، و84 فحصًا فلوروسكوبيًّا، و1044 إجراء تداخليًّا بالأشعة، سواء علاجي أو تشخيصي، كما تمت المساهمة في إتمام ما يقارب 1800 إجراء جراحي يستدعي مساندة التصوير الطبي بقسم العمليات الجراحية.

وأضاف الدكتور "غويدي" أن القسم نجح في تطبيق خطة إعداد قسم الأشعة للتعامل مع جائحة "كوفيد-19" من خلال استيعاب الزيادة الكبيرة في الحالات المحولة من قسم الطوارئ، وتوفير خدمة التصوير الطبي بالأشعة العادية على مدار 24 ساعة وخلال أيام الأسبوع، والتي روعي فيها الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى، وكذلك تم توفير خدمة التصوير الطبي لكل حالات غرف العزل وقسم الحميات المتحدث، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى، واستيعاب جميع الحالات الطارئة التي تم تحويلها من مستشفيات الطائف المختلفة لعمل فحوص التصوير الطبي المختلفة.

وأبان "غويدي" أن القسم نجح في تطبيق خطة العودة بحذر لتقديم خدمة التصوير الطبي الروتينية للمرضى المجدولين بدايةً من شهر يوليو 2020م في كل وحدات قسم الأشعة؛ تماشياً مع خطة التعافي بمتوسط جدولة شهرية 797 حالة لفحوصات الرنين، و2550 حالة لفحوصات التصوير بالأشعة المقطعية، و1762 حالة لفحوص التصوير الطبي بالموجات الصوتية، كما استطاع القسم تطبيق مسار الرعاية الطبية العاجلة من خلال المساعدة في تفعيل عيادة الرعاية العاجلة بمركز السلامة فيما يخص خدمات التصوير الطبي.

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