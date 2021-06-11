النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫"الصحة" تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري

نظير الدور الريادي الذي مارسته خلال جائحة كورونا

حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري، حيث قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتسليم الجائزة لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال حفل الجائزة الذي أُقيم أمس الأول.

ويأتي حصول "الصحة" على الجائزة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس "كورونا" بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.

وقد أعرب "الربيعة" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على هذه المبادرة الطيبة والتي تُجسد نجاح المملكة وريادتها في التصدي لجائحة "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‫"الصحة" تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري
سبق

حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري، حيث قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتسليم الجائزة لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال حفل الجائزة الذي أُقيم أمس الأول.

ويأتي حصول "الصحة" على الجائزة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس "كورونا" بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.

وقد أعرب "الربيعة" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على هذه المبادرة الطيبة والتي تُجسد نجاح المملكة وريادتها في التصدي لجائحة "كورونا".

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
03:13 PM

‫"الصحة" تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري

نظير الدور الريادي الذي مارسته خلال جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
113

حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري، حيث قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتسليم الجائزة لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وذلك خلال حفل الجائزة الذي أُقيم أمس الأول.

ويأتي حصول "الصحة" على الجائزة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس "كورونا" بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.

وقد أعرب "الربيعة" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على هذه المبادرة الطيبة والتي تُجسد نجاح المملكة وريادتها في التصدي لجائحة "كورونا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,487
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,022
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,075
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,692

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة