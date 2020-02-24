النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ساما" تصدر الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة

انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي، وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.
وبينت "ساما"، أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة، وهي تأتي مكمّلة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.
وأكدت المؤسسة على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة، كما تُشجّع في الوقت ذاته الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن، علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط :
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx .

ساما البنوك الرقمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ساما" تصدر الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة
سبق

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي، وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.
وبينت "ساما"، أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة، وهي تأتي مكمّلة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.
وأكدت المؤسسة على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة، كما تُشجّع في الوقت ذاته الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن، علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط :
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx .

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
04:51 PM

"ساما" تصدر الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة

انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
543

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدورَ الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة، وذلك استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات العلاقة.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إصدار هذه الإرشادات والمعايير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي، وسعياً منها لمواكبة آخر التطورات في القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات، إلى جانب تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي.
وبينت "ساما"، أن الإرشادات والمعايير الإضافية تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات التي ينبغي أن يحققها طلب الترخيص لإنشاء بنك رقمي في المملكة، وهي تأتي مكمّلة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية الصادرة عن المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.
وأكدت المؤسسة على ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة أي عمل مصرفي في المملكة، كما تُشجّع في الوقت ذاته الراغبين في تقديم طلبات التراخيص على التواصل معها في هذا الشأن، علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية في المملكة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط :
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,784
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,586
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,897

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة