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فرع الموارد البشرية بالرياض يباشر أعماله بمقره الجديد بحي المرسلات

يعد نقلة نوعية في سرعة إنجاز العمل للمراجعين والرقي بخدمات الوزارة

بدأ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأحد، مباشرة أعماله في مقره الجديد الواقع بحي المرسلات طريق الملك عبدالعزيز بعد اكتمال جميع التجهيزات اللازمة.

وتفصيلاً، يعد المبنى الجديد نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء حيث يتميز بوجود صالة رقمية مزودة بـ15 جهازاً للخدمة الذاتية بإشراف 20 موظفاً وموظفة يعملون على خدمة العملاء إلكترونياً بشكل مباشر عبر منصات الوزارة الإلكترونية، وذلك إلى جانب الشاشات التفاعلية التي تتيح للعملاء الذين لا يملكون أجهزة الاتصال المرئي حضور جلسات التسوية الودية عن بعد والتواصل مع المسؤولين بالوزارة في الحالات التي تستدعي ذلك بما يضمن سرعة إنجاز العمل وتيسير خدمة المراجعين بأفضل ما يمكن للرقي بخدمات الوزارة وتحقيق أهدافها وتطلعاتها نحو رؤية المملكة 2030.

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فرع الموارد البشرية بالرياض يباشر أعماله بمقره الجديد بحي المرسلات
سبق

بدأ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأحد، مباشرة أعماله في مقره الجديد الواقع بحي المرسلات طريق الملك عبدالعزيز بعد اكتمال جميع التجهيزات اللازمة.

وتفصيلاً، يعد المبنى الجديد نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء حيث يتميز بوجود صالة رقمية مزودة بـ15 جهازاً للخدمة الذاتية بإشراف 20 موظفاً وموظفة يعملون على خدمة العملاء إلكترونياً بشكل مباشر عبر منصات الوزارة الإلكترونية، وذلك إلى جانب الشاشات التفاعلية التي تتيح للعملاء الذين لا يملكون أجهزة الاتصال المرئي حضور جلسات التسوية الودية عن بعد والتواصل مع المسؤولين بالوزارة في الحالات التي تستدعي ذلك بما يضمن سرعة إنجاز العمل وتيسير خدمة المراجعين بأفضل ما يمكن للرقي بخدمات الوزارة وتحقيق أهدافها وتطلعاتها نحو رؤية المملكة 2030.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
08:38 PM

فرع الموارد البشرية بالرياض يباشر أعماله بمقره الجديد بحي المرسلات

يعد نقلة نوعية في سرعة إنجاز العمل للمراجعين والرقي بخدمات الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأحد، مباشرة أعماله في مقره الجديد الواقع بحي المرسلات طريق الملك عبدالعزيز بعد اكتمال جميع التجهيزات اللازمة.

وتفصيلاً، يعد المبنى الجديد نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء حيث يتميز بوجود صالة رقمية مزودة بـ15 جهازاً للخدمة الذاتية بإشراف 20 موظفاً وموظفة يعملون على خدمة العملاء إلكترونياً بشكل مباشر عبر منصات الوزارة الإلكترونية، وذلك إلى جانب الشاشات التفاعلية التي تتيح للعملاء الذين لا يملكون أجهزة الاتصال المرئي حضور جلسات التسوية الودية عن بعد والتواصل مع المسؤولين بالوزارة في الحالات التي تستدعي ذلك بما يضمن سرعة إنجاز العمل وتيسير خدمة المراجعين بأفضل ما يمكن للرقي بخدمات الوزارة وتحقيق أهدافها وتطلعاتها نحو رؤية المملكة 2030.

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