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"الغذاء والدواء" بالقطاع الجنوبي تبدأ التفتيش على المنشآت الغذائية

للتحقق من تطبيق اللائحة عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات

بدأت هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي، بالتعاون مع أمانة منطقة جازان اليوم، تنفيذ جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بالأسواق المحلية، بمدينة جيزان، والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة؛ للتحقق من تطبيق اللائحة الفنية عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات، ووضع السعرات الحرارية في القوائم الغذائية.

وقال مدير هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي هشام بن أحمد القريني: نؤكد أهمية تعاون أصحاب المنشآت الغذائية، من خلال تطبيق اللائحة، الهادفة إلى تعزيز صحة وسلامة المستهلكين، وزيادة الوعي الغذائي لديهم، وأهمية معرفتهم بالمكونات والقيم الغذائية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها لهم؛ خصوصًا في ظل ازدياد الإقبال عليها.

وأضاف: اللائحة تطبّق على جميع المنشآت، التي تقدم الطعام خارج المنزل، والهيئة مستمرة في تنفيذ حملاتها في المناطق التابعة للقطاع الجنوبي.

هيئة الغذاء والدواء أمانة جازان تفتيش منشآت غذائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" بالقطاع الجنوبي تبدأ التفتيش على المنشآت الغذائية
سبق

بدأت هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي، بالتعاون مع أمانة منطقة جازان اليوم، تنفيذ جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بالأسواق المحلية، بمدينة جيزان، والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة؛ للتحقق من تطبيق اللائحة الفنية عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات، ووضع السعرات الحرارية في القوائم الغذائية.

وقال مدير هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي هشام بن أحمد القريني: نؤكد أهمية تعاون أصحاب المنشآت الغذائية، من خلال تطبيق اللائحة، الهادفة إلى تعزيز صحة وسلامة المستهلكين، وزيادة الوعي الغذائي لديهم، وأهمية معرفتهم بالمكونات والقيم الغذائية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها لهم؛ خصوصًا في ظل ازدياد الإقبال عليها.

وأضاف: اللائحة تطبّق على جميع المنشآت، التي تقدم الطعام خارج المنزل، والهيئة مستمرة في تنفيذ حملاتها في المناطق التابعة للقطاع الجنوبي.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:37 PM

"الغذاء والدواء" بالقطاع الجنوبي تبدأ التفتيش على المنشآت الغذائية

للتحقق من تطبيق اللائحة عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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بدأت هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي، بالتعاون مع أمانة منطقة جازان اليوم، تنفيذ جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بالأسواق المحلية، بمدينة جيزان، والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة؛ للتحقق من تطبيق اللائحة الفنية عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات، ووضع السعرات الحرارية في القوائم الغذائية.

وقال مدير هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي هشام بن أحمد القريني: نؤكد أهمية تعاون أصحاب المنشآت الغذائية، من خلال تطبيق اللائحة، الهادفة إلى تعزيز صحة وسلامة المستهلكين، وزيادة الوعي الغذائي لديهم، وأهمية معرفتهم بالمكونات والقيم الغذائية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها لهم؛ خصوصًا في ظل ازدياد الإقبال عليها.

وأضاف: اللائحة تطبّق على جميع المنشآت، التي تقدم الطعام خارج المنزل، والهيئة مستمرة في تنفيذ حملاتها في المناطق التابعة للقطاع الجنوبي.

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