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مصر.. سوء الأحوال الجوية تغلق 5 موانئ بحرية

تسببت في ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح

أغلقت السلطات المصرية اليوم 5 موانئ بحرية جديدة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بعدما أغلقت في وقت سابق صباح اليوم بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، نتيجة سوء الأحوال الجوية وتسببها في ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها إغلاق موانئ بورتوفيق والزيتيات بالسويس وشرم الشيخ، مؤكدة إيقاف جميع الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة.
فيما قرر رئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري وليد عوض، غلق بوغاز ميناء دمياط بشكل مؤقت لحين تحسن حالة الطقس، كما أعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، عن إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس لليوم الثالث على التوالي، نظرًا لازدياد سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.
وعلى صعيد متصل، تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة والمطارات المصرية لمتابعة انتظام حركة الطيران، في ضوء ما تشهده البلاد من موجة الطقس غير المستقر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر.. سوء الأحوال الجوية تغلق 5 موانئ بحرية
سبق

أغلقت السلطات المصرية اليوم 5 موانئ بحرية جديدة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بعدما أغلقت في وقت سابق صباح اليوم بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، نتيجة سوء الأحوال الجوية وتسببها في ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها إغلاق موانئ بورتوفيق والزيتيات بالسويس وشرم الشيخ، مؤكدة إيقاف جميع الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة.
فيما قرر رئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري وليد عوض، غلق بوغاز ميناء دمياط بشكل مؤقت لحين تحسن حالة الطقس، كما أعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، عن إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس لليوم الثالث على التوالي، نظرًا لازدياد سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.
وعلى صعيد متصل، تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة والمطارات المصرية لمتابعة انتظام حركة الطيران، في ضوء ما تشهده البلاد من موجة الطقس غير المستقر.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
04:48 PM

مصر.. سوء الأحوال الجوية تغلق 5 موانئ بحرية

تسببت في ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت السلطات المصرية اليوم 5 موانئ بحرية جديدة تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بعدما أغلقت في وقت سابق صباح اليوم بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، نتيجة سوء الأحوال الجوية وتسببها في ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح.
وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها إغلاق موانئ بورتوفيق والزيتيات بالسويس وشرم الشيخ، مؤكدة إيقاف جميع الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة.
فيما قرر رئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري وليد عوض، غلق بوغاز ميناء دمياط بشكل مؤقت لحين تحسن حالة الطقس، كما أعلن محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، عن إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس لليوم الثالث على التوالي، نظرًا لازدياد سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.
وعلى صعيد متصل، تقرر رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة والمطارات المصرية لمتابعة انتظام حركة الطيران، في ضوء ما تشهده البلاد من موجة الطقس غير المستقر.

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