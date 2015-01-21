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بمناسبة السنة الصينية واحتفالات الربيع.. قنصلية المملكة في قوانجو تغلق أبوابها

دعت المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال عند الحالات الطارئة

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو -جمهورية الصين الشعبية- بأنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الاثنين 4 فبراير 2019، وسوف تستأنف أعمالها يوم الاثنين 11 فبراير.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، أن الإغلاق سيتم بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة واحتفالات الربيع؛ حيث تعتبر هاتان المناسبتان من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية، ودعت القنصلية كل المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم 8618998378131، المفتوح على مدار الـ24 ساعة.

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بمناسبة السنة الصينية واحتفالات الربيع.. قنصلية المملكة في قوانجو تغلق أبوابها
سبق

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو -جمهورية الصين الشعبية- بأنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الاثنين 4 فبراير 2019، وسوف تستأنف أعمالها يوم الاثنين 11 فبراير.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، أن الإغلاق سيتم بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة واحتفالات الربيع؛ حيث تعتبر هاتان المناسبتان من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية، ودعت القنصلية كل المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم 8618998378131، المفتوح على مدار الـ24 ساعة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
08:15 AM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:24 PM

بمناسبة السنة الصينية واحتفالات الربيع.. قنصلية المملكة في قوانجو تغلق أبوابها

دعت المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال عند الحالات الطارئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,810

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو -جمهورية الصين الشعبية- بأنها ستغلق أبوابها اعتباراً من يوم الاثنين 4 فبراير 2019، وسوف تستأنف أعمالها يوم الاثنين 11 فبراير.

وأوضحت القنصلية عبر حسابها في "تويتر"، أن الإغلاق سيتم بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة واحتفالات الربيع؛ حيث تعتبر هاتان المناسبتان من الإجازات الرسمية في جمهورية الصين الشعبية، ودعت القنصلية كل المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال بها في الحالات الطارئة على هاتف شؤون السعوديين رقم 8618998378131، المفتوح على مدار الـ24 ساعة.

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