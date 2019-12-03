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1800 مبادرة في اليوم العالمي للتطوع بـ"صحة نجران"

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا لجميع الإدارات المشاركة في اليوم العالمي للتطوع الموافق ٥ ديسمبر تحت شعار "تطوعي صحة ٣" بحضور نائب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، والمساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور "بني هميم" -خلال الاجتماع- ضرورة المشاركة الفعالة في حملة تطوعي صحة ٣ من خلال ١٨٠٠ مبادرة، ينفذها متطوعون من منسوبي الصحة في المنطقة يومي ٦- ٧ ديسمبر في المراكز التجارية والحدائق العامة ومدارس التعليم، يكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز صحة الفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن تلك المبادرات تأتي ضمن توجيهات وزارة الصحة؛ بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها وخدمة المجتمع؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

المديرية العامة للشؤون الصحية اليوم العالمي للتطوع بمنطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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1800 مبادرة في اليوم العالمي للتطوع بـ"صحة نجران"
سبق

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا لجميع الإدارات المشاركة في اليوم العالمي للتطوع الموافق ٥ ديسمبر تحت شعار "تطوعي صحة ٣" بحضور نائب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، والمساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور "بني هميم" -خلال الاجتماع- ضرورة المشاركة الفعالة في حملة تطوعي صحة ٣ من خلال ١٨٠٠ مبادرة، ينفذها متطوعون من منسوبي الصحة في المنطقة يومي ٦- ٧ ديسمبر في المراكز التجارية والحدائق العامة ومدارس التعليم، يكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز صحة الفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن تلك المبادرات تأتي ضمن توجيهات وزارة الصحة؛ بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها وخدمة المجتمع؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:48 AM

1800 مبادرة في اليوم العالمي للتطوع بـ"صحة نجران"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، اليوم الاثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا لجميع الإدارات المشاركة في اليوم العالمي للتطوع الموافق ٥ ديسمبر تحت شعار "تطوعي صحة ٣" بحضور نائب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، والمساعدين ومديري الإدارات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور "بني هميم" -خلال الاجتماع- ضرورة المشاركة الفعالة في حملة تطوعي صحة ٣ من خلال ١٨٠٠ مبادرة، ينفذها متطوعون من منسوبي الصحة في المنطقة يومي ٦- ٧ ديسمبر في المراكز التجارية والحدائق العامة ومدارس التعليم، يكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز صحة الفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن تلك المبادرات تأتي ضمن توجيهات وزارة الصحة؛ بهدف نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها وخدمة المجتمع؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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