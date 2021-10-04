سجّلت لبنان 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626198 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8355 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.
لبنان تسجّل 224 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجّلت لبنان 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626198 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8355 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.
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لبنان تسجّل 224 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-04
سجّلت لبنان 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626198 إصابة.
04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
06:10 PM
لبنان تسجّل 224 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجّلت لبنان 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626198 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8355 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.
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