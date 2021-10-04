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لبنان تسجّل 224 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت لبنان 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626198 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8355 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

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لبنان تسجّل 224 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة
سبق

سجّلت لبنان 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626198 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8355 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
06:10 PM

لبنان تسجّل 224 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 626198 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8355 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

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