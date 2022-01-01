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القصيم تعيش أجواء ماطرة عمَّت محافظاتها.. ويُتوقَّع استمرارها

شهدت تساقطًا للبَرَد على بعض الجهات.. والأهالي يخرجون للمتنزهات

كان للقصيم نصيب وافر من الحالة المطرية التي تشهدها السعودية كافة منذ يومَيْن في إحدى أطول الحالات هذا الموسم.

وعمَّت سحابة الخير معظم محافظات المنطقة، ما بين أمطار متوسطة وغزيرة؛ فاضت معها الأودية والشعاب، مع تساقُط حبات البَرَد على بعض الأنحاء؛ ما دعا الأهالي للخروج للمتنزهات البرية، فيما وثَّق الفوتوغرافي يوسف الخليفي بعض المشاهد.

وذكر حساب الدفاع المدني بـ"تويتر": "انتشار ومتابعة ميدانية لفِرق الدفاع المدني في عدد من مناطق السعودية التي تشهد هطول الأمطار وجريان الأودية تحسبًا لأية حالات طارئة -لا قدر الله-".

وأضاف: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، يشمل (الأسياح، البدائع، البكيرية، الخبراء، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عنيزة، رياض الخبراء، عقلة الصقور وعيون الجواء) حتى الساعة الـ2 صباح يوم الأحد".

القصيم الدفاع المدني حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم تعيش أجواء ماطرة عمَّت محافظاتها.. ويُتوقَّع استمرارها
سبق

كان للقصيم نصيب وافر من الحالة المطرية التي تشهدها السعودية كافة منذ يومَيْن في إحدى أطول الحالات هذا الموسم.

وعمَّت سحابة الخير معظم محافظات المنطقة، ما بين أمطار متوسطة وغزيرة؛ فاضت معها الأودية والشعاب، مع تساقُط حبات البَرَد على بعض الأنحاء؛ ما دعا الأهالي للخروج للمتنزهات البرية، فيما وثَّق الفوتوغرافي يوسف الخليفي بعض المشاهد.

وذكر حساب الدفاع المدني بـ"تويتر": "انتشار ومتابعة ميدانية لفِرق الدفاع المدني في عدد من مناطق السعودية التي تشهد هطول الأمطار وجريان الأودية تحسبًا لأية حالات طارئة -لا قدر الله-".

وأضاف: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، يشمل (الأسياح، البدائع، البكيرية، الخبراء، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عنيزة، رياض الخبراء، عقلة الصقور وعيون الجواء) حتى الساعة الـ2 صباح يوم الأحد".

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:41 PM

القصيم تعيش أجواء ماطرة عمَّت محافظاتها.. ويُتوقَّع استمرارها

شهدت تساقطًا للبَرَد على بعض الجهات.. والأهالي يخرجون للمتنزهات

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بدر العتيبي - القصيم
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كان للقصيم نصيب وافر من الحالة المطرية التي تشهدها السعودية كافة منذ يومَيْن في إحدى أطول الحالات هذا الموسم.

وعمَّت سحابة الخير معظم محافظات المنطقة، ما بين أمطار متوسطة وغزيرة؛ فاضت معها الأودية والشعاب، مع تساقُط حبات البَرَد على بعض الأنحاء؛ ما دعا الأهالي للخروج للمتنزهات البرية، فيما وثَّق الفوتوغرافي يوسف الخليفي بعض المشاهد.

وذكر حساب الدفاع المدني بـ"تويتر": "انتشار ومتابعة ميدانية لفِرق الدفاع المدني في عدد من مناطق السعودية التي تشهد هطول الأمطار وجريان الأودية تحسبًا لأية حالات طارئة -لا قدر الله-".

وأضاف: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، يشمل (الأسياح، البدائع، البكيرية، الخبراء، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عنيزة، رياض الخبراء، عقلة الصقور وعيون الجواء) حتى الساعة الـ2 صباح يوم الأحد".

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