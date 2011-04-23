النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
القبض على المتورطين بحفر الباطن.. 4 مواطنين ونازح

إحباط تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين مخدّر داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان

القبض على مواطن ومقيم انتحلا صفة رجال الأمن بجدة

دخلا مساكن العمالة الوافدة وسلبا ما بحوزتهم من أموال

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، وجرى توقيفهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على مواطن ومقيم انتحلا صفة رجال الأمن بجدة
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، وجرى توقيفهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
01:22 PM
اخر تعديل
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
04:07 PM

القبض على مواطن ومقيم انتحلا صفة رجال الأمن بجدة

دخلا مساكن العمالة الوافدة وسلبا ما بحوزتهم من أموال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
2,260

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، وجرى توقيفهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,310
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة