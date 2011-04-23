صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، وجرى توقيفهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

القبض على مواطن ومقيم انتحلا صفة رجال الأمن بجدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-23 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، وجرى توقيفهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 01:22 PM

اخر تعديل 23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 04:07 PM

القبض على مواطن ومقيم انتحلا صفة رجال الأمن بجدة دخلا مساكن العمالة الوافدة وسلبا ما بحوزتهم من أموال





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكّن شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول إلى عدد من مساكن العمالة الوافدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال، وجرى توقيفهما، واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.